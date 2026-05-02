        Arabalarda var uçaklarda var: Peki neden trenlerde emniyet kemeri yok?

        Arabada, uçakta, hatta bazı otobüslerde bile emniyet kemeri varken trenlerde neden yok? İlk bakışta eksiklik gibi görünse de bunun sebebi trenlerin "unutulmuş" olması değil; aksine, emniyet kemerinin trenlerde çoğu durumda güvenliği artırmaktan çok azaltabilmesi.

        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 09:30
        1

        Tren sisteminin dinamiği farklı

        Emniyet kemerleri en çok ani ve sert yavaşlamaların yaşandığı araçlarda işe yarıyor. Otomobiller birkaç saniye içinde durabildiği için kemer yolcuyu ileri savrulmaktan koruyor. Ancak trenler çok ağır olduklarından çarpışma veya acil fren anında genellikle otomobiller kadar ani durmuyor; momentumlarını daha uzun sürede kaybediyor. Bu da kemerin sağladığı faydayı azaltıyor.

        2

        Trende hareket eden yolcular riski artırıyor

        Trenlerde yolcuların tamamı sürekli oturur durumda olmuyor; bazı yolcular ayakta seyahat ediyor, koridorda yürüyor ya da tuvalete gidiyor. Bu nedenle yalnızca koltukta oturanlara kemer takılması, güvenlik açısından yeterli görülmüyor.

        Uzmanlara göre olası bir çarpışma veya ani savrulma anında kemersiz yolcular vagon içinde kontrolsüz şekilde hareket ederek hem kendileri hem de kemerli yolcular için ek yaralanma riski oluşturabiliyor.

        3

        Trenlerde kemer kullanımı tehlikeli bile olabilir

        Trenlerde kullanılabilecek en basit kemer tipi, uçaklardaki gibi yalnızca bele bağlanan iki noktalı kemerler olurdu. Ancak uzmanlara göre bu tür kemerler tren kazalarında yeterli koruma sağlamayabilir. Çünkü trenler çarpışma sırasında sadece ileri doğru değil, yana ve farklı açılarda da savrulabiliyor.

        Bu durumda bel kemeri yolcunun alt bedenini koltuğa sabitlerken üst beden serbest kalır. Yani vücudun alt kısmı yerinde tutulurken baş, boyun ve göğüs sert şekilde öne ya da yana savrulabilir. Bu da boyun, omurga ve iç organ yaralanmalarını artırabilir.

        Daha güvenli kabul edilen omuz destekli üç noktalı kemerler ise tren koltuklarının yapısı, yerleşimi ve kullanım düzeni nedeniyle mevcut vagonlara kolayca uygulanamıyor.

        4

        Emniyet kemeri acil tahliye durumlarını yavaşlatabilir

        Bir tren kazasında çarpışmanın ardından yolcuların vagonu hızla terk etmesi gerekebilir. Uzmanlara göre emniyet kemerleri, özellikle devrilmiş veya hasar görmüş vagonlarda yolcuların araçtan çıkışını yavaşlatabilir. Panik anında kemerlerin çözülmesinin zorlaşması ya da mekanizmaların sıkışması, tahliye sürecini geciktirerek ek risk yaratabilir.

        5

        Koltuk tasarımları stratejik bir şekilde tasarlanıyor

        Modern trenlerde koltuk aralıkları, sırtlık yapısı ve bağlantı sistemleri “compartmentalization” denen prensiple tasarlanıyor. Yani yolcunun kontrollü biçimde önündeki koltuğa çarpıp enerjiyi dağıtması hedefleniyor; bu, okul servislerindeki mantığa benzer.

        6

        Trenler istatiksel olarak oldukça güvenli

        Demiryolu ulaşımı, yolcu başına kaza oranı açısından en güvenli ulaşım türlerinden biri kabul ediliyor. Bu nedenle birçok güvenlik otoritesi, trenlerde emniyet kemeri zorunluluğunun sağlayacağı ek faydanın sınırlı olduğunu değerlendiriyor

        Haber kaynak: Mental Floss, The Guardian, Vox

        Fotoğraflar yapay zekâ ile üretilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO

        DİSK'ten Taksim Meydanı'nda basın açıklaması

        (DHA) DİSK üyeleri, Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra basın açıklaması yaptı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        10 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıda 6-10 derece düşüyor! Her yerde sağanak!
        10 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıda 6-10 derece düşüyor! Her yerde sağanak!
        Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası açıklaması!
        Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası açıklaması!
        İki kardeş arazi için öldürüldü!
        İki kardeş arazi için öldürüldü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi Resmi Gazete'de
        Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi Resmi Gazete'de
        "Sezonun en önemli maçını oynayacağız!"
        "Sezonun en önemli maçını oynayacağız!"
        Trump'tan AB'ye yeni gümrük vergisi
        Trump'tan AB'ye yeni gümrük vergisi
        "Fas prensi değilim"
        "Fas prensi değilim"
        Yaren leylek baba oldu
        Yaren leylek baba oldu
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        İran'dan Basra Körfezi'ne dair açıklama
        İran'dan Basra Körfezi'ne dair açıklama
        Şanlıurfa'da asansör kazası
        Şanlıurfa'da asansör kazası
        Kartal, Gaziantep'te kanatlandı!
        Kartal, Gaziantep'te kanatlandı!