Arabaşı çorbası genellikle kışın sert geçtiği köylerde yiyecek olarak seçilirdi. Ekmek yapamayacak durumda olduklarında bol protein ve karbonhidrat açıklarını gidermek için keşfedilen arabaşı çorbası çoğunlukla İç Anadolu Bölgesinde tercih edilmektedir. Bu sağlıklı tarifin meraklılarına listeyi veriyoruz.
Arabaşı Çorbası Malzemeler:
Çorbası için:
- Tavuğun etli herhangi parçası
- Pul biber
- 1 yemek kaşığı salça
- 2 yemek kaşığı un
- 6 su bardağı tavuk suyu veya sıcak su
Hamuru için:
- 5 su bardağı su
- 10 yemek kaşığı un
- Tuz
Arabaşı Çorbası Nasıl Yapılır?
- Hamuru dinlendirmemiz gerektiğinden ilk onu yaparak başlayalım
- 3 su bardağı suyu kaynaması için ocağa koyalım kalan suyla unu karıştıralım.
- Kaynamış olan suya yavaş olarak elimizdeki soğuk karışımı ekleyelim.
- Kıvamı biraz sert olmalı, kaşık içinde zor dönüyor olmalı.
- Eğer un yetersiz gelirse biraz su ve unu çözdürüp karışıma yine yavaş bir şekilde ekleyebilirsiniz.
- Devamlı karıştırarak kaynatalım. Unun markasına göre un ekleme oranı artabilir endişelenmeyin.
- Bir tepsiyi ıslatıp oluşturduğumuz karışımı içine dökelim. Tepsi soğuk bir yerde 3-4 saat kadar dinlenmeye alınmalı.
- Çorbası için; Bir tencerede tavuğu haşlayalım.
- Suyu biraz bol koyalım çorba için kullanacağız.
- Haşlama işleminden sonra tavuğu didikleyelim.
- Farklı bir tencerede un ve yağı kokusu çıkana kadar kavuralım.
- Ardından salça ve pul biberi ekleyelim.
- Kaynatmış olduğumu tavuk suyunu karışıma yavaş yavaş ekleyelim ki un topaklanmasın.
- Çorba suyu kaynadıktan sonra içerisine didiklenmiş tavuk parçalarını atıp biraz daha pişirdikten sonra servis edebiliriz.
- Tepside bekleyen hamuru dilimleyip çorbayla beraber tüketiyoruz.
- Afiyet olsun.
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