Arabesk müziğinin tanınan sanatçısı Metin Işık kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MELEK YÜZLÜ SAHTEKAR PARÇASIYLA ÇIKIŞ YAKALADI

"Melek Yüzlü Sahtekar" şarkısı ile geniş bir dinleyici kitlesi tarafından tanındı ve büyük bir çıkış yakaladı. Ardından 2009 yılında "Aydan Güzel/ Hasret Koydum Adını" isimli ikinci albümünü piyasaya sürdü. Metin Işık'ın sahip olduğu yetenek ve çalışkanlığıyla müzik dünyasında önemli bir konuma gelmesi, onu Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri haline getirdi.