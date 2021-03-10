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HaberlerGündem3. SayfaSıfır aldı, yolda kaldı! Son dakika: Otomobil alacaklar dikkat
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Sıfır aldı, ikinci günde yolda kaldı! Vites detayı şoke etti, 5 ay uğraştı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Burhan Tangut, sıfır aldığı lüks cipin şanzımanının hatalı çıktığını, kullanmaya başladığı ikinci günde yolda kaldığını öne sürdü. Beş ay süren sıkıntılı günlerin ardından 1-3-5 viteslerinin eksik olduğu belirlenen şanzımanın tamamen yenisiyle değiştirildiğini belirten Tangut, aracındaki değer kaybını talep ettiği davanın hala sürdüğünü söyledi

Sıfır aldı, yolda kaldı! Son dakika: Otomobil alacaklar dikkat
DHA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Burhan Tangut, sıfır aldığı lüks aracın şanzımanı hatalı çıkması nedeniyle, kullanmaya başladığı ikinci günde yolda kaldığını öne sürdü. Tangut, beş ay servis macerasının ardından şanzımanın tamamen yenisiyle değiştirildiğini anlattı. Tangut, aracındaki değer kaybını talep ettiği davanın ise, hala sürdüğünü kaydetti.


İlçede gümrük işleri yapan Burhan Tangut, engelli oğlu için 2019 yılında vergi indiriminden faydalanarak 135 bin TL'ye sıfır kilometre cip aldı. Tangut, iki gün sonra eşi rahatsızlanınca Ankara'ya gitmek için yola çıktıktan sonra şanzıman arızası nedeniyle yolda kaldığını öne sürdü. Tangut, otomobili satın aldığı plazanın servisine başvurduktan sonra 1-3-5 viteslerinin eksik olduğu belirlenen şanzımanın tamir edildiği ancak problemlerin bir türlü giderilememesi üzerine 6 kez tamir gördüğünü dile getirdi.

DEĞER KAYBINI TALEP ETTİ

Son olarak şanzımanın tamamen değiştirilerek sorunun giderildiğini dile getiren Tangut, ilerideki dönemde otomobilini satmak istediğinde değer kaybı yaşanacağından, bu konuyu mahkemeye taşıyarak değer kaybının kendisine ödenmesini istedi. Konu hakkında düzenlenen bilirkişi raporunda ise değer kaybı yaşanmayacağı belirtildi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ

Bilirkişi raporuna itiraz eden Tangut, "Kayıtlarda şanzıman değişikliği olduğundan araçta satılacağı zaman bir değer kaybı olacağından bu konuyu da mahkemeye taşıdım. Bilirkişi raporunda fabrika çıkışlı olduğu için arızanın tarafımızdan bilinmesi söz konusu olmadığı vurgulanmasına karşın araçta değer kayı olmayacağı ifade edildi. Bunun üzerine yaptığımız araştırmada aracı ikinci el satışa koyduğumuzda değişen parçası nedeniyle değer kaybına uğradığını tespit edince bilirkişi raporuna itiraz ettim. Şu anda itirazımız üzerine davamız devam ediyor" dedi.

Engelli bir çocuğu ve hasta bir eşinin olduğunu sözlerine ekleyen Tangut, bir süre sonra arabayı satmaya kalktığında bu ekonomik zararı yaşamak istemediğini sözlerine ekleyerek, tek isteğinin aracındaki değer kaybının kendisine ödenmesi olduğunu söyledi.

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