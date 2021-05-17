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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobilAraç kiralamaya 4.2 milyar TL yatırım - haberler
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Araç kiralama sektörü ilk çeyrekte yüzde 3.5 daraldı

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER),2021 yılının ilk çeyreğine ait sektör verilerini açıkladı. Buna göre, operasyonel araç kiralama sektörü yılın ilk üç aylık döneminde 4.2 milyar TL’lik yeni araç yatırımı yaparak Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yüzde 10.9’u olan 17 bin 100 adet aracı filosuna kattı. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 3.5 daralan sektörün filosunda bulunan araç sayısı ise 254 bin adede düştü. TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, "Maalesef Türkiye’deki esnaf, zanaatkârlar ve KOBİ’lerin büyük bir kısmı pandemiden çok negatif etkilendi. Onlar da süresi dolan araçlarını yenilemek yerine araç almamayı ya da azaltmayı tercih etti. Rakamlardaki düşüş de bunu gösteriyor" dedi

Araç kiralamaya 4.2 milyar TL yatırım - haberler

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER),bağımsız araştırma şirketi Nielsen iş birliği ile hazırladığı 2021 yılının ilk çeyrek sonuçlarını içeren TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu'nu açıkladı. Rapora göre, operasyonel araç kiralama sektörü yılın ilk çeyreğinde 4.2 milyar TL’lik yeni araç yatırımı yaparak Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yüzde 10.9’u olan 17 bin 100 adet aracı filosuna kattı.

Bu dönemde, sektörün aktif büyüklüğü 42.4 milyar TL oldu. Yılın ilk çeyreğinde, 2020 yılı sonuna göre yüzde 3.5 daralan sektörün filosunda bulunan araç sayısı ise 254 bin adede düştü. Sektörün 2020 yılı sonundaki araç parkı 263 bin adetti.

TOKKDER raporuna göre, 2021 yılının ilk çeyreğinde Renault yüzde 23.2 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault’u yüzde 14.9’la Fiat, yüzde 11.2’yle Volkswagen ve yüzde 11.1 payla Ford takip etti.

Bu dönemde, sektörün araç parkının yüzde 50.7’si kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 27 ve üst-orta sınıf araçlar yüzde 18 pay aldı. Hafif ticari araçların operasyonel kiralamadaki payı ise yüzde 4.3 olarak gerçekleşti. Raporda operasyonel kiralama sektörünün araç parkında yer alan hibrit ve elektrikli araçların oranı da dikkat çekti. Buna göre, sektörün araç parkının büyük bölümünü yüzde 82.2 ile dizel yakıtlı araçlar oluştururken, benzinli araçların payı yüzde 14.2, hibrit ve elektrikli araçların payı ise 3.6’ya ulaştı. Otomatik vitesli araçların oranı ise yüzde 66.7’ye yükseldi.

Sektördeki kiralama sürelerine bakıldığında ise, yılın ilk çeyreğinde Türkiye’deki operasyonel kiralamaların yüzde 49.4’ünü 30-42 ay süreli sözleşmelerin oluşturduğu görüldü. İkinci olarak en çok tercih edilen operasyonel kiralama süresi yüzde 19.6 ile 43 ay ve üzeri sözleşmeler olurken, 18-30 aylık sözleşmeler yüzde 19.3 oranında tercih edildi.

'KOBİ'LER KİRALAMADAN VAZGEÇİYOR'

Yarı iletkenlerin kısıtlarından kaynaklı araç bulunurluğunda sıkıntılar yaşandığına değinen TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, "Özellikle filo müşterilerinin ihtiyaçlarına dönük olan ekonomik sınıftaki düşük motor hacimli araç bulunurluğundaki azalmaya bağlı tedarik sıkıntısı yaşandı. 2021 yılının ilk çeyreğinde 2020 yılı sonuna göre yüzde 3.5 oranında daraldı. Faizlerdeki yükseliş trendi de bu durumu etkileyen faktörler arasında yer aldı" dedi.

Ekici, son dönemde KOBİ'lerin kiralamadan çıkış yaptığını belirterek, "Maalesef Türkiye’deki esnaf, zanaatkârlar ve KOBİ’lerin büyük bir kısmı pandemiden çok negatif etkilendi. Onlar da süresi dolan araçlarını yenilemek yerine araç almamayı ya da azaltmayı tercih etti. Rakamlardaki düşüş de bunu gösteriyor. Sektörümüzde büyük ölçekli şirketlerin yer aldığı müşteri grubu ise azalmıyor, onlar hala müşterimiz. Ama tasarruf nedeniyle araç taleplerinde adetsel azalma yaşanabiliyor" ifadesini kullandı.

Şirketlerin faaliyetlerini artırdığı ve KOBİ’lerin yeniden ekonomik yaşama katıldığı durumda sektörün ciddi anlamda bir taleple karşılaşacağını da kaydeden Ekici, "Hareketimizi sağlayacak unsur ise ekonomik hareketliliğin artması, biz buradan besleniyoruz. Sektörün her çeyrekte yüzde 3-5 büyüme potansiyeli var" dedi.

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, kiralama pazarında hibrit ve elektrikli araçların oranının artığına dikkat çekti. Ekici, 2021'in ilk çeyreğinde hibrit ve elektrikli araçların operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki payının yüzde 3.6’ya ulaştığını bildirdi.

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