Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, bazı vatandaşlar ve sendikalar da yoğun insan hareketlerinin görüldüğü araç muayene istasyonlarıyla ilgili talepleri doğrultusunda, bir sendikanın, TÜVTÜRK tarafından işletilen taşıt muayene istasyonlarında 4 bin dolayında çalışanın bulunduğunu, istasyonlarının faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasını istedi. İşçilerin de ücretli izinli sayılmasını gündeme getirdi.

“YÜZDE 5'İ ORANINDA GECİKME BEDELİ TAHSİL EDİLİYOR"

TÜVTÜRK’ün internet sitesinde yer alan bilgiye göre süresi geçirilen her ay için muayene ücretinin yüzde 5'i oranında gecikme bedeli tahsil ediliyor. Bu tutarlar, Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığı'na aktarılıyor.

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