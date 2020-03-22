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Araç muayenede erteleme yolda

Araç muayenede erteleme yolda... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kaynakları, Türkiye genelinde 4 bin çalışanı bulunduğu belirtilen TÜVTÜRK’ün taşıt muayene istasyonlarında faaliyetlerin geçici olarak durdurulması yönünde bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Habertürk Whatsapp ihbar hattına gelen bir mesajda: “65 yaş üzerindeyim. 23 Mart’ta aracımın muayenesi var ne yapmalıyım. Yardımı olacak kimsem de yok” konu ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın konunun hassasiyeti ile yakından ilgilendiği ve konu ile ilgili yakın zamanda İstanbul’da basın açıklaması yapacağı öğrenildi.

Araç muayene erteleme

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, bazı vatandaşlar ve sendikalar da yoğun insan hareketlerinin görüldüğü araç muayene istasyonlarıyla ilgili talepleri doğrultusunda, bir sendikanın, TÜVTÜRK tarafından işletilen taşıt muayene istasyonlarında 4 bin dolayında çalışanın bulunduğunu, istasyonlarının faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasını istedi. İşçilerin de ücretli izinli sayılmasını gündeme getirdi.

“YÜZDE 5'İ ORANINDA GECİKME BEDELİ TAHSİL EDİLİYOR"

TÜVTÜRK’ün internet sitesinde yer alan bilgiye göre süresi geçirilen her ay için muayene ücretinin yüzde 5'i oranında gecikme bedeli tahsil ediliyor. Bu tutarlar, Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığı'na aktarılıyor.

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