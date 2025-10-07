Petrol, OPEC+’ın sınırlı üretim kotası artışında anlaşmasıyla birlikte iki günlük yükselişin ardından dengelendi. Brent petrol varili 66 dolar civarında, ABD ham petrolü (WTI) ise 62 doların altında işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki yaşanan bu hareketlilikler akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzine 1 lira 30 kuruş, motorine ise 1 lira 38 kuruş indirim bekleniyor.

En son Otogaz (LPG) fiyatlarına 3 Ekim'de 1,20 TL'lik zam gelmişti.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 53.34 TL

Motorin litre fiyatı: 54.53 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 54.19 TL

Motorin litre fiyatı: 55.54 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 54.52 TL

Motorin litre fiyatı: 55.87 TL

LPG litre fiyatı: 27.53 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.