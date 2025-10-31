Habertürk
        Araç sahipleri dikkat! Tabelalar değişti: Benzine zam geldi... İşte 31 Ekim 2025 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları

        Benzine zam geldi

        Benzinin litre fiyatına ortalama 1 lira 15 kuruş zam geldi. Yapılan zam tabelalara yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2025 - 07:44 Güncelleme: 31.10.2025 - 07:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Benzine zam geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Brent ham petrol, yüzde 0,54 düşerek varil başına 64,65 dolara geriledi. Uluslararası petrol piyasasındaki dalgalanma ve döviz kurundaki değişim benzin ve motorin fiyatlarına zam yada indirim olarak yansıyor.

        Benzinin litre fiyatına ortalama 1 lira 15 kuruş artışı gerçekleşti. Yapılan zam tabelalara yansıdı

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 53.49 TL

        Motorin litre fiyatı: 55.47 TL

        LPG litre fiyatı: 27.71 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 54.35 TL

        Motorin litre fiyatı: 56.50 TL

        LPG litre fiyatı: 27.60 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 54.69 TL

        Motorin litre fiyatı: 56.82 TL

        LPG litre fiyatı: 27.53 TL

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

