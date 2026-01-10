Petrol fiyatları, Venezuela’daki arzın geleceğine ilişkin belirsizlikler ve İran’daki huzursuzluğun üretimi etkileyebileceği endişeleri nedeniyle yükselişini sürdürdü. Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma akaryakıt maliyetlerinde etkisini iç piyasada indirim olarak gösterdi.

Motorinin litre fiyatına ortalama 85 kuruş indirim gerçekleşti. Yapılan indirim tabelalara yansıdı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 53.17 TL

Motorin litre fiyatı: 53.68 TL

LPG litre fiyatı: 29.29 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 54.04 TL

Motorin litre fiyatı: 54.78 TL

LPG litre fiyatı: 29.17 TL

İzmir

REKLAM

Benzin litre fiyatı: 54.37 TL

Motorin litre fiyatı: 55.05 TL

LPG litre fiyatı: 29.09 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

*Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.