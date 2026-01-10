Habertürk
        Araç sahipleri dikkat! Tabelalar değişti: Motirine indirim geldi... İşte 10 Ocak 2026 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları

        Akaryakıtta tabela değişti! Motorine indirim geldi

        Motorinin litre fiyatına ortalama 85 kuruş indirim geldi. Yapılan indirim tabelalara yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2026 - 11:04 Güncelleme: 10.01.2026 - 11:04
        Motorine indirim
        Petrol fiyatları, Venezuela’daki arzın geleceğine ilişkin belirsizlikler ve İran’daki huzursuzluğun üretimi etkileyebileceği endişeleri nedeniyle yükselişini sürdürdü. Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma akaryakıt maliyetlerinde etkisini iç piyasada indirim olarak gösterdi.

        Motorinin litre fiyatına ortalama 85 kuruş indirim gerçekleşti. Yapılan indirim tabelalara yansıdı.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 53.17 TL

        Motorin litre fiyatı: 53.68 TL

        LPG litre fiyatı: 29.29 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 54.04 TL

        Motorin litre fiyatı: 54.78 TL

        LPG litre fiyatı: 29.17 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 54.37 TL

        Motorin litre fiyatı: 55.05 TL

        LPG litre fiyatı: 29.09 TL

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        Şiddetli fırtına İstanbul'u olumsuz etkiliyor

        İstanbulda aralıklarla süren yağış ve şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Gönül Sokakta bir binanın çatısındaki yalıtım malzemesi rüzgarın etkisiyle koparak yere düştü

