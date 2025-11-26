Araç sahiplerine kış bakımı uyarısı
Kış aylarının gelmesi ile birlikte uzmanlar otomobillerin yeni mevsime hazırlanması için gerekli bakım ve kontrollerin geciktirilmemesi gerektiğini vurguluyor. Şehre dönüşlerin ardından araçların özellikle soğuk hava koşullarına karşı kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çeken Motul Türkiye Teknik Müdürü Ferhat Işık, düşük sıcaklıklarda akü ve soğutma sıvısında yaşanan sorunların sürücülere yüksek maliyetler çıkarabildiğini belirtiyor. Işık, "Tüm sıvıların düzenli kontrolü, beklenmedik hasar ve kazalara karşı sürücüleri korur" dedi
Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte uzmanlarda araç sahiplerine yönelik 'kış bakımı' önerisi yapılıyor. araçlarına kış bakımı yaptırması yeniden
Kış lastiğinden aküye, silecek suyundan motor yağına kadar yapılacak basit kontrollerle araçların soğuk havalara daha güvenli şekilde hazırlanabileceğini belirten yağ üreticilerinden Motul, ihmal edilen küçük detayların büyük masraflara yol açabileceğini hatırlatıyor.
Soğutma sıvılarının içeriği ile ilgili dikkat çeken bilgiler paylaşan Motul Türkiye Teknik Müdürü Ferhat Işık, "Soğutma sıvısı bölümüne konsantre ürünlerde yüzde 45 saf suda ise yüzde 55 soğutma sıvısı konulması önemli bir nokta. Elbette bu durum konsantre ürünlerde geçerli" dedi.
Soğutma sıvısına ekleme yapıldığında farklı türde bir sıvı eklemesi yapılmaması gerektiğini kaydeden Işık, "Yani organik soğutma sıvısı kullanılıyorsa organik, hibrit soğutma sıvısı kullanılıyorsa hibrit soğutma sıvısı eklenmeli. Sadece su konulmasını katiyen önermiyoruz. Bu durum aracın motorunun donmasına sebep olacaktır. Donan bir motor, blok çatlatarak yüksek masraf çıkarabiliyor" uyarısında bulundu.
Soğutma sıvısı gibi doğru motor yağının da önemine dikkat çeken Işık, "Doğru viskoziteye sahip olmayan bir motor yağı kullanıyorsanız motorun donma ihtimali yine yüksek. Motor yağ seviyesi düşükse motorda ilk çalıştırmada hasar çıkma ihtimali artıyor. Bu yüzden motor yağ seviyesi kontrolünü yapmakta fayda var. Tüm bu basit önlem ve kontroller sürücülerimizi olası masraflardan ve kazalardan koruyacaktır" dedi.