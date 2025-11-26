Araç sahiplerine kış bakımı uyarısı

Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte uzmanlarda araç sahiplerine yönelik 'kış bakımı' önerisi yapılıyor. araçlarına kış bakımı yaptırması yeniden

Kış lastiğinden aküye, silecek suyundan motor yağına kadar yapılacak basit kontrollerle araçların soğuk havalara daha güvenli şekilde hazırlanabileceğini belirten yağ üreticilerinden Motul, ihmal edilen küçük detayların büyük masraflara yol açabileceğini hatırlatıyor.

Soğutma sıvılarının içeriği ile ilgili dikkat çeken bilgiler paylaşan Motul Türkiye Teknik Müdürü Ferhat Işık, "Soğutma sıvısı bölümüne konsantre ürünlerde yüzde 45 saf suda ise yüzde 55 soğutma sıvısı konulması önemli bir nokta. Elbette bu durum konsantre ürünlerde geçerli" dedi.

Soğutma sıvısına ekleme yapıldığında farklı türde bir sıvı eklemesi yapılmaması gerektiğini kaydeden Işık, "Yani organik soğutma sıvısı kullanılıyorsa organik, hibrit soğutma sıvısı kullanılıyorsa hibrit soğutma sıvısı eklenmeli. Sadece su konulmasını katiyen önermiyoruz. Bu durum aracın motorunun donmasına sebep olacaktır. Donan bir motor, blok çatlatarak yüksek masraf çıkarabiliyor" uyarısında bulundu.