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Memur ve emekli zammında belirleyici olacak Aralık ayı enflasyon rakamları için geri sayım

Aralık ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK'ten gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Emekli ve memur zammında belirleyici olacak Aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından son 6 aylık enflasyon rakamları verisi belli olacak. Merkez Bankası tarafından yayınlanan Piyasa Katılımcıları Anketi ile yıl sonu enflasyon beklentisi açıklandı. İşte, TÜİK TEFE TÜFE Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih...

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  • Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak ve yüzde kaç olacak? Memur ve emekli zammında belirleyici olacak! 2022 TÜİK Aralık ayı enflasyon oranları beklenti anketi

    Ekonomiye ve piyasaları yakından ilgilendiren yılın son enflasyon oranı için geri sayım başladı. Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranında belirleyici olacak olan Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2022 yılı son 6 aylık enflasyon farkı netleşecek. TÜİK 2022 Kasım enflasyon rakamında 2,88 oranında artış yaşanırken yıllık oran ise %84,39 oldu. Merkez Bankası'nın ekonomistlerin katılımıyla gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 66.80 olarak belirlendi. İşte, 2022 TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih ve beklenti anketi...
  • Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak ve yüzde kaç olacak? Memur ve emekli zammında belirleyici olacak! 2022 TÜİK Aralık ayı enflasyon oranları beklenti anketi

    EMEKLİ VE MEMUR ZAMMINDA BELİRLEYİCİ OLACAK!

    Son 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenecek emekli ve memur zammı için gözler Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevirldi. 
  • Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak ve yüzde kaç olacak? Memur ve emekli zammında belirleyici olacak! 2022 TÜİK Aralık ayı enflasyon oranları beklenti anketi

    5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

    Kasım ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından Temmuz ayından itibaren 5 aylık enflasyon artış oranı maaş zammı için yüzde 14.04 olarak kaydedildi.
  • Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak ve yüzde kaç olacak? Memur ve emekli zammında belirleyici olacak! 2022 TÜİK Aralık ayı enflasyon oranları beklenti anketi

    ARALIK AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Her ay başında, bir önceki aya ait enflasyon oranları açıklanıyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının, 2 Ocak 2023 Pazartesi günü TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.
  • Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak ve yüzde kaç olacak? Memur ve emekli zammında belirleyici olacak! 2022 TÜİK Aralık ayı enflasyon oranları beklenti anketi

    KASIM ENFLASYON ORANI NE OLMUŞTU?

    Enflasyon Kasım ayında aylık bazda yüzde 2,88 yıllık olarak yüzde 84,39 olarak gerçekleşmişti.
  • Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak ve yüzde kaç olacak? Memur ve emekli zammında belirleyici olacak! 2022 TÜİK Aralık ayı enflasyon oranları beklenti anketi

    TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre  yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,36 olarak gerçekleşti.
  • Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak ve yüzde kaç olacak? Memur ve emekli zammında belirleyici olacak! 2022 TÜİK Aralık ayı enflasyon oranları beklenti anketi

    SON 5 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI

    Temmuz ayı enflasyonu yüzde 2,37

    Ağustos ayı enflasyonu yüzde 1,46

    Eylül ayı enflasyonu yüzde 3,08

    Ekim ayı enflasyonu farkı 3,54

    Kasım ayı enflasyonu 3,51
  • Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak ve yüzde kaç olacak? Memur ve emekli zammında belirleyici olacak! 2022 TÜİK Aralık ayı enflasyon oranları beklenti anketi

    MERKEZ BANKASI PİYASALARA KATILIMCI ANKETİ AÇIKLANDI

    Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 66.80'geriledi.
  • Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak ve yüzde kaç olacak? Memur ve emekli zammında belirleyici olacak! 2022 TÜİK Aralık ayı enflasyon oranları beklenti anketi

    Bu tahmin gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde yüzde 17.17 olarak gerçekleşecek.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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