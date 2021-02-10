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İnşaat maliyet endeksi, 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %2,68 bir önceki yılın aynı ayına göre %25,02 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %3,74, işçilik endeksi %0,20 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %30,34, işçilik endeksi %13,74 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 25.09, AYLIK YÜZDE 2.74 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %2,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,09 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %3,86, işçilik endeksi %0,18 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %30,48, işçilik endeksi %13,96 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 24.79, AYLIK YÜZDE 2.51 ARTTI



Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %2,51, bir önceki yılın aynı ayına göre %24,79 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %3,38, işçilik endeksi %0,27 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %29,93, işçilik endeksi %12,96 arttı.