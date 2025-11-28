Borsa İstanbul’da halka açık şirketler yatırımcılarına nakit kar payı dağıtmaya devam ediyor. Kasım ayının sonuna gelinirken gelecek aya çevrildi. 2025 Aralık ayı temettü takvimi paylaşıldı. Güncel takvime göre, önümüzdeki ay Ford Otomotiv, Ebebek, BİM, Turkcell ve Tekfen Holding’in de aralarında bulunduğu 20 şirket temettü ödemesi yapacak. İşte, 2025 Aralık ayında kar payı dağıtacak şirketler, temettü ödeme tarihleri ve tutarları…