        Haberler Bilgi Ekonomi ARALIK AYI TEMETTÜ TAKVİMİ 2025: Aralık ayında hangi şirketler temettü ödeyecek? İşte kar payı dağıtacak şirketler, temettü ödeme tarihleri ve tutarları

        Aralık ayı temettü takvimi 2025 yayınlandı! İşte Aralık ayında kar payı dağıtacak şirketler, temettü ödeme tarihleri ve tutarları

        Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler temettü ödemeye devam ediyor. Aralık ayı temettü takvimi 2025 yayınlandı. Buna göre Aralık ayında 20 şirket yatırımcılarına nakit kar payı dağıtacak. Temettü ödemesi yapacak şirketler arasında Ford Otomotiv, Ebebek, BİM, Turkcell ve Tekfen Holding bulunuyor. Temettü ödeme tarihleri ve tutarları merak ediliyor. Peki, hangi şirket ne zaman ve ne kadar temettü ödeyecek? İşte, 2025 Aralık ayında kar payı dağıtacak şirketler, temettü ödeme tarihleri ve tutarları...

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 28.11.2025 - 12:40 Güncelleme: 28.11.2025 - 12:40
        Borsa İstanbul’da halka açık şirketler yatırımcılarına nakit kar payı dağıtmaya devam ediyor. Kasım ayının sonuna gelinirken gelecek aya çevrildi. 2025 Aralık ayı temettü takvimi paylaşıldı. Güncel takvime göre, önümüzdeki ay Ford Otomotiv, Ebebek, BİM, Turkcell ve Tekfen Holding’in de aralarında bulunduğu 20 şirket temettü ödemesi yapacak. İşte, 2025 Aralık ayında kar payı dağıtacak şirketler, temettü ödeme tarihleri ve tutarları…

        ARALIK AYINDA HANGİ ŞİRKETLER TEMETTÜ ÖDEYECEK, NE KADAR?

        2025 Aralık ayı temettü takvimi yayınlandı.

        Buna göre, 1 Aralık-31 Aralık 2025 tarihleri arasında toplam 20 şirketin yatırımcılarına temettü ödemesi bekleniyor.

        Listede Ford Otomotiv Sanayi, Ebebek Mağazacılık, BİM Birleşik Mağazalar, Turkcell, Tekfen Holding ve Enka İnşaat gibi Borsa İstanbul’un önde gelen şirketleri de yer alıyor.

        İşte 2025 Aralık ayında kar payı dağıtacak şirketler, temettü ödeme tarihleri ve tutarları…

        ARALIK AYI TEMETTÜ TAKVİMİ 2025

        Şirket Adı: Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş.

        BIST Kodu: BVSAN

        Temettü (Net): 0,8165 TL

        Ödeme Tarihi: 02.12.2025

        Şirket Adı: Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

        BIST Kodu: FROTO

        Temettü (Net): 5,1425 TL

        Ödeme Tarihi: 03.12.2025

        Şirket Adı: Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş.

        BIST Kodu: GOLTS

        Temettü (Net): 4,2500 TL

        Ödeme Tarihi: 05.12.2025

        Şirket Adı: Elite Naturel Organik Gıda San. ve Tic. A.Ş.

        BIST Kodu: ELITE

        Temettü (Net): 0,0425 TL

        Ödeme Tarihi: 05.12.2025

        Şirket Adı: Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        BIST Kodu: MTRYO

        Temettü (Net): 0,0518 TL

        Ödeme Tarihi: 08.12.2025

        Şirket Adı: Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        BIST Kodu: ATLAS

        Temettü (Net): 0,0288 TL

        Ödeme Tarihi: 08.12.2025

        Şirket Adı: Ldr Turizm A.Ş.

        BIST Kodu: LIDER

        Temettü (Net): 0,1212 TL

        Ödeme Tarihi: 11.12.2025

        Şirket Adı: Ebebek Mağazacılık A.Ş.

        BIST Kodu: EBEBK

        Temettü (Net): 0,4250 TL

        Ödeme Tarihi: 15.12.2025

        Şirket Adı: Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        BIST Kodu: BEGYO

        Temettü (Net): 0,0215 TL

        Ödeme Tarihi: 15.12.2025

        Şirket Adı: Pergamon Status Dış Tic. A.Ş.

        BIST Kodu: PSDTC

        Temettü (Net): 1,4558 TL

        Ödeme Tarihi: 15.12.2025

        Şirket Adı: Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.

        BIST Kodu: BIMAS

        Temettü (Net): 4,2500 TL

        Ödeme Tarihi: 17.12.2025

        Şirket Adı: Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

        BIST Kodu: ALKLC

        Temettü (Net): 0,0069 TL

        Ödeme Tarihi: 22.12.2025

        Şirket Adı: Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.

        BIST Kodu: OBAMS

        Temettü (Net): 0,1781 TL

        Ödeme Tarihi: 22.12.2025

        Şirket Adı: Sdt Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş.

        BIST Kodu: SDTTR

        Temettü (Net): 0,0727 TL

        Ödeme Tarihi: 24.12.2025

        Şirket Adı: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ORD

        BIST Kodu: TCELL

        Temettü (Net): 1,5455 TL

        Ödeme Tarihi: 26.12.2025

        Şirket Adı: Tekfen Holding A.Ş.

        BIST Kodu: TKFEN

        Temettü (Net): 0,2820 TL

        Ödeme Tarihi: 31.12.2025

        Şirket Adı: Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.

        BIST Kodu: KTSKR

        Temettü (Net): 5,5435 TL

        Ödeme Tarihi: 31.12.2025

        Şirket Adı: Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş.

        BIST Kodu: VSNMD

        Temettü (Net): 0,3312 TL

        Ödeme Tarihi: 31.12.2025

        Şirket Adı: Meditera Tıbbi Malzeme San. ve Tic. A.Ş.

        BIST Kodu: MEDTR

        Temettü (Net): 0,0714 TL

        Ödeme Tarihi: 31.12.2025

        Şirket Adı: Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.

        BIST Kodu: RGYAS

        Temettü (Net): 1,3935 TL

        Ödeme Tarihi: 31.12.2025

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
