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        Haberler Dünya Arap ülkelerinden Suriye açıklaması! "Destek ve dayanışma içindeyiz" | Dış Haberler

        Arap ülkelerinden Suriye açıklaması! "Destek ve dayanışma içindeyiz"

        Arap ülkeleri 8 Aralık'ta Suriyeli gruplar tarafından devrilen Esed rejimi sonrası Suriye halkına desteklerini sürdüreceklerini teyit etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 21:44 Güncelleme: 12.01.2025 - 21:44
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        Arap ülkelerinden Suriye açıklaması! "Destek ve dayanışma içindeyiz"
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        Arap İrtibat Komitesi'nin Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan başkanlığında Riyad'da yapılan Suriye toplantısında, Suriye'deki son gelişmeler ve Suriye halkını desteklemenin yolları görüşüldü.

        Suudi Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıya Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Ürdün, Suriye, Irak, Umman, Katar, Kuveyt ve Lübnan'dan oluşan 11 ülke katıldı.

        Toplantıda ayrıca Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebul Gayt ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim el-Budeyvi de yer aldı.

        DESTEK VE DAYANIŞMA MESAJLARI VERİLDİ

        Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani toplantıda yaptığı konuşmada, "Doha'nın Suriye halkının birliğini tam olarak desteklediğini" vurguladı.

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        Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bin Abdurrahman, "vatanlarını ve topraklarını yeniden inşa etmenin bu önemli aşamasında" Suriye halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

        BAE haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nayhan, "terörizmin veya dışlamanın olmadığı birleşik, istikrarlı ve güvenli bir Suriye'nin inşası için Suriye halkının birliğinin önemli olduğuna" dikkati çekti.

        Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, "Riyad'taki toplantının, Suriye'nin desteklenmesi ve bölgede barış ve istikrarın pekiştirilmesinde işbirliğinin olumlu ruhunu ve ortak sorumluluğu yansıttığını" ifade etti.

        Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdullati de "Mısır'ın tamamen kardeş Suriye halkının yanında olduğunu ve onların meşru isteklerini desteklediğini" vurguladı.

        Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ise Abdullati, "Suriye'nin bölgede istikrar kaynağı olmasını sağlayacak kapsamlı bir siyasi süreç" çağrısında bulundu.

        Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan yaptığı açıklamada, Suriye'ye yönelik tek taraflı ve uluslararası yaptırımların kaldırılması gerektiğini söylemişti.

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