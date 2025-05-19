Aras Aydın: Çok gururluyum

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; SHOW TV’de yayınlanan, yapımcılığını Tims&B’nin üstlendiği 'Siyah Kalp' dizisinin başarılı oyuncusu Aras Aydın, Hollywood’da Türk rüzgarı estirdi. 'Siyah Kalp' dizisinin final çekimlerini tamamlayan Aydın, eşi Melis Birkan ile birlikte Los Angeles’a gitmişti.

Nicole Kidman’ın da rol aldığı 'Nine Perfect Strangers'ın (Dokuz Kusursuz Yabancı) 2'nci sezonunda başrollerden biri olarak yer alan Aras Aydın, Los Angeles'ta gerçekleşen dizinin galasına katılmıştı.

Galadan gelen taze görüntüler de hazırlık sürecinde heyecanını gizlemeyen oyuncu, kırmızı halıdaki tarzı, enerjik duruşu ve samimi halleriyle beğeni topladı.

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Nicole Kidman’ın yanı sıra Murray Bartlett, Christine Baranski, Mark Strong, Annie Murphy ve Lucas Englander gibi güçlü isimlerin yer aldığı kadroda Aras Aydın, enerjisiyle galaya renk kattı.

Aylar sonra Nicole Kidman ile yeniden buluşan Aras Aydın, rol arkadaşı ile uzun uzun sohbet etti. Aras Aydın hakkında övgülerini dile getiren dizinin oyuncuları, Türkiye’den böyle yetenekli bir oyuncu ile çalışmaktan çok mutlu olduklarını belirterek; "Aras gerçekten mükemmel bir yabancı" yorumunda bulundular.