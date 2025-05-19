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        Haberler Objektife Takılanlar Aras Aydın: Çok gururluyum

        Aras Aydın: Çok gururluyum

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Siyah Kalp'in yıldızı Aras Aydın, Nicole Kidman'ın da rol aldığı 'Nine Perfect Strangers' dizisinin Hollywood'da gerçekleşen galasına katıldı. Aydın, Türkiye'ye döndü. Aras Aydın, duygularını; "Çok gururluyum" şeklinde dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 21:16 Güncelleme: 19.05.2025 - 21:16
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        "Çok gururluyum"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; SHOW TV’de yayınlanan, yapımcılığını Tims&B’nin üstlendiği 'Siyah Kalp' dizisinin başarılı oyuncusu Aras Aydın, Hollywood’da Türk rüzgarı estirdi. 'Siyah Kalp' dizisinin final çekimlerini tamamlayan Aydın, eşi Melis Birkan ile birlikte Los Angeles’a gitmişti.

        Nicole Kidman’ın da rol aldığı 'Nine Perfect Strangers'ın (Dokuz Kusursuz Yabancı) 2'nci sezonunda başrollerden biri olarak yer alan Aras Aydın, Los Angeles'ta gerçekleşen dizinin galasına katılmıştı.

        Galadan gelen taze görüntüler de hazırlık sürecinde heyecanını gizlemeyen oyuncu, kırmızı halıdaki tarzı, enerjik duruşu ve samimi halleriyle beğeni topladı.

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        Hollywood'da Aras Aydın rüzgarı
        Hollywood'da Aras Aydın rüzgarı

        Nicole Kidman’ın yanı sıra Murray Bartlett, Christine Baranski, Mark Strong, Annie Murphy ve Lucas Englander gibi güçlü isimlerin yer aldığı kadroda Aras Aydın, enerjisiyle galaya renk kattı.

        Aylar sonra Nicole Kidman ile yeniden buluşan Aras Aydın, rol arkadaşı ile uzun uzun sohbet etti. Aras Aydın hakkında övgülerini dile getiren dizinin oyuncuları, Türkiye’den böyle yetenekli bir oyuncu ile çalışmaktan çok mutlu olduklarını belirterek; "Aras gerçekten mükemmel bir yabancı" yorumunda bulundular.

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        #Nicole Kidman
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