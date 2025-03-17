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        Haberler Magazin Aras Bulut İynemli, 'Deha'nın setine geri döndü - Magazin haberleri

        Aras Bulut İynemli, 'Deha'nın setine geri döndü

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'da rol alan Aras Bulut İynemli'den sevindiren haber geldi. İynemli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sete geri döndüğünü duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 22:20 Güncelleme: 17.03.2025 - 22:20
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        'Deha'nın setine geri döndü
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        'Deha' dizisinin çekimleri sırasında talihsiz bir kaza geçiren Aras Bulut İynemli'nin ayağı burkuldu. Yapılan kontrollerde ayağında kırık tespit edilen ünlü oyuncu, acil olarak hastaneye kaldırıldı. Başarılı bir operasyon geçirdi.

        İynemli’den sevindiren haber geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından ayağındaki yürüme botuyla sette çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak sete geri döndüğünü duyurdu.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #aras bulut iynemli
        #deha
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