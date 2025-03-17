Aras Bulut İynemli, 'Deha'nın setine geri döndü
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'da rol alan Aras Bulut İynemli'den sevindiren haber geldi. İynemli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sete geri döndüğünü duyurdu
'Deha' dizisinin çekimleri sırasında talihsiz bir kaza geçiren Aras Bulut İynemli'nin ayağı burkuldu. Yapılan kontrollerde ayağında kırık tespit edilen ünlü oyuncu, acil olarak hastaneye kaldırıldı. Başarılı bir operasyon geçirdi.
İynemli’den sevindiren haber geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından ayağındaki yürüme botuyla sette çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak sete geri döndüğünü duyurdu.
Fotoğraflar: Instagram