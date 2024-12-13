Aras Kargo: 1 - Beşiktaş: 3 | MAÇ SONUCU
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 13. haftanın açılış maçında Beşiktaş, konuk olduğu Aras Kargo'yu 3-1 yendi.
Beşiktaş, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 13. haftanın açılış maçında deplasmanda Aras Kargo'yu 3-1 mağlup etti.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Akif Kabak, Eyüpcan Kayışoğlu
Aras Kargo: Gizem Mısra Aşçı, Busa, Merve Atlıer, Klimets, Mitchem, Büşra Güneş (Simay Kurt, Selen Köse, Elif Kapar)
Beşiktaş: Dilay Özdemir, Saliha Şahin, Beliz Başkır, Brakocevic, Rozanski, Maglio (Gizem Güreşen, Alara Altundağ, Hümay Fırıncıoğlu, Derya Güç, Begüm Kaçmaz)
Setler: 23-25, 23-25, 25-22, 21-25
Süre: 123 dakika (33, 31, 28, 31)