Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.353,73 %0,36
        DOLAR 41,8400 %0,06
        EURO 48,7441 %0,36
        GRAM ALTIN 5.649,95 %1,45
        FAİZ 40,64 %-0,17
        GÜMÜŞ GRAM 70,82 %2,30
        BITCOIN 112.571,00 %-0,43
        GBP/TRY 55,9008 %0,32
        EUR/USD 1,1642 %0,30
        BRENT 62,21 %-0,29
        ÇEYREK ALTIN 9.237,66 %1,45
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Aras Kargo, Starex'in tamamını satın aldı - İş-Yaşam Haberleri

        Aras Kargo, Starex'in tamamını satın aldı

        Küresel pazarda etkinliğini artırmayı hedefleyen Aras Kargo, uluslararası kargo gönderim hizmeti sağlayan iştiraki Aras Global aracılığıyla Azerbaycan'ın önde gelen lojistik şirketi Star Global'in (Starex) tamamını satın aldı ve şirketin adı Aras Global olarak değişti. 2023 yılında Starex Global'in yüzde 75 hissesini devralmıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2025 - 10:40 Güncelleme: 15.10.2025 - 10:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aras Kargo, Starex'in tamamını satın aldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aras Kargo, iki yıl önce yüzde 75 hissesini satın aldığı Azerbaycan merkezli lojistik şirketi Starex Global ’in (Starex) kalan tüm hisselerini de devralarak şirketin tamamını bünyesine kattı.

        Bu gelişmenin ardından, şirketin yönetim yapısı ve ticari unvanı da netleşti. Starex Global bu dönüşümün bir parçası olarak artık yoluna Aras Global ticari unvanı altında devam edecek. Yeni yapılanma kapsamında Aras Kargo Uluslararası İşler, İş Geliştirme Başkanı ve Aras Global Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Altınay bu görevlerine ek olarak Aras Global Genel Müdürü rolüne getirildi. Şirket, Azerbaycan’daki mevcut yerel yönetim kadrosunu koruyacak.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre Aras Global’in bölgesel iştiraklerinin markaları da belirlendi. Azerbaycan’daki operasyon Starex Azerbaycan, Gürcistan’daki iştirak Aras Gürcistan ve Özbekistan’daki iştirak ise Aras Özbekistan adıyla faaliyetlerini sürdürecek.

        "STRATEJİK BİR LOJİSTİK KÖPRÜ OLACAK"

        Azerbaycan merkezli Orta Asya yapılanmasının, iş ortaklığının ötesinde Aras Kargo’nun uluslararası büyüme stratejisinde kritik bir rol oynadığını vurgulayan Aras Kargo Uluslararası İşler, İş Geliştirme Başkanı ve Aras Global Genel Müdürü Ramazan Altınay, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: “İki yıl önce Starex’in yüzde 75’ini devralarak başlattığımız süreci, bugün tüm hisseleri satın alarak tamamlamış bulunuyoruz. Bu stratejik yatırımla bölgedeki güçlü konumumuzu pekiştirirken, Aras Kargo’nun bölgesel büyüme stratejisinde kritik bir adım attık ve2030 hedeflerimiz kapsamında bölgesel liderlik hedefimize bir adım daha yaklaştık. Türkiye’den Orta Asya’ya, Orta Doğu’dan Avrupa’ya uzanan geniş bir coğrafyada, kargo altyapısını; rekabetçi fiyatlar, yüksek hız ve güçlü teknolojiyle yeniden şekillendirmeye devam ediyoruz. Türkiye merkezli e-ticaret şirketlerinin Azerbaycan pazarına doğrudan erişimini kolaylaştırırken, artık tamamına sahip olduğumuz Starex’in bölgesel gücünü de yanımıza alarak, Orta Asya ve Kafkaslar’a açılan stratejik bir lojistik köprü oluşturmayı hedefliyoruz. Gürcistan ve Özbekistan’da da kargo operasyonlarımızı başlattık. Bu pazarlardaki gelişmeleri yakından takip ederek, mevcut yatırımlarımızı bölgesel ihtiyaçlara göre ölçeklendireceğiz. Aynı zamanda yeni ülkelerde de fırsatları değerlendirmeye ve stratejik genişleme planlarımızı sürdürmeye kararlıyız” dedi.

        EVE TESLİMAT ORANI ARTTI

        Aras Kargo, bugün Nahçıvan dahil olmak üzere Azerbaycan’ın tüm şehirlerinde hizmet veriyor. Bu şehirlerde yeni şubelerin açılmasıyla birlikte araç filosuna yönelik yatırımları da devreye aldıklarını belirten Ramazan Altınay, teslimat alışkanlıklarında önemli bir dönüşüm yaşandığını vurguladı. Altınay, “Aras Kargo olarak Azerbaycan’ daki operasyonlarımızın başlamasıyla birlikte eve teslimat hizmeti hız kazandı. Faaliyetlerimiz öncesinde gönderilerin yaklaşık %95’i şubelerden teslim alınıyordu; bugün ise bu oran %50 seviyelerine kadar geriledi. Önümüzdeki dönemde eve teslimat hizmetimizi daha da geliştirerek müşteri deneyimini artırmayı hedefliyoruz” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Genç anne ve bebeğinin yürek yakan ölümü!
        Genç anne ve bebeğinin yürek yakan ölümü!
        "Büşra'yı evde ölü buldum" demişti... Gerçek öyle çıkmadı!
        "Büşra'yı evde ölü buldum" demişti... Gerçek öyle çıkmadı!
        Adana'da kanlı kavga! Kuzen vahşeti!
        Adana'da kanlı kavga! Kuzen vahşeti!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Trump İspanya'ya yüklendi: "Cezalandırılması gerek"
        Trump İspanya'ya yüklendi: "Cezalandırılması gerek"
        "Gürcistan'ı sahadan sildik!"
        "Gürcistan'ı sahadan sildik!"
        Yaşları 13 ve 14'tü... Hepsi kız çocuğu... Ev basıp bıçak çektiler!
        Yaşları 13 ve 14'tü... Hepsi kız çocuğu... Ev basıp bıçak çektiler!
        Dünyanın gözü 'Taş Tepeler'de
        Dünyanın gözü 'Taş Tepeler'de
        AB konut krizi için harekete geçti
        AB konut krizi için harekete geçti
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Instagram'da 18 yaş altı için yeni dönem
        Instagram'da 18 yaş altı için yeni dönem
        İtalya-İsrail maçı öncesi İsrail protestosu
        İtalya-İsrail maçı öncesi İsrail protestosu
        Üniversitelilere iş deneyimi fırsatı
        Üniversitelilere iş deneyimi fırsatı
        İsrail Refah Sınır Kapısı'nı açacak
        İsrail Refah Sınır Kapısı'nı açacak
        Marmara ve Batı Karadeniz için yağmur uyarısı
        Marmara ve Batı Karadeniz için yağmur uyarısı
        Altında rekor serisi sürüyor
        Altında rekor serisi sürüyor
        Bu gözyaşları duygusallıktan değil!
        Bu gözyaşları duygusallıktan değil!
        Trump'tan Milei'ye: Seni destekleyeceğim
        Trump'tan Milei'ye: Seni destekleyeceğim
        Vincenzo Montella: 1 puan kaldı
        Vincenzo Montella: 1 puan kaldı
        Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu
        Güllü'nün ölüm nedeni belli oldu