Bu sezon enteresan görüntüler ve türler kaydettiğimiz için seneye sayıları artırarak daha düzenli takip etmeyi düşünüyoruz. Görüntülenen türlerden porsuk yaygın bir türümüz, Türkiye’nin büyük bir kısmında var ama gececi ve çekingen olduğu için görüntülemek herkese nasip olmaz. Onu da görüntülediğimiz için mutluyuz."