Araştırmacılar otomatik kan örneği alıcısı icat etti 0:00 / 0:00

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Shanghai merkezli Tongji Üniversitesi'nden araştırmacılar, sağlık profesyonellerinden bile daha iyi performans gösteren otomatik kan örneği alıcısı icat ettiklerini duyurdu.

HASTAYA İĞNE BATIRMA İŞLEMLERİNİN ÖNÜNE GEÇİYOR

Xinhua'nın haberine göre, yakın kızılötesi ve ultrason görüntü yönlendirmeli cihazlara da sahip olan masaüstü makine, hastanın damarlarını hızlı ve güvenli biçimde tespit ederek hastaya iğne batırma işlemlerinin tekrarlanmasının önüne geçiyor.

Kan örneği almak veya ilaç enjekte etmek için damara bir iğne batırılarak yapılan venipunktür, dünyanın en yaygın klinik prosedürlerinden biri olarak biliniyor. Ancak tıp uzmanları bile görünür damarları olmayan hastalarda başarısız olabiliyor.

"DAMAR BULAMAMA SORUNUNU ÇÖZMEYE YARDIMCI OLABİLİR"

Obezler, yaşlılar ve hemorajik şok yaşayan bazı hastalarda tekrarlanan venipünktür başarısızlıkları oldukça ağrılı olabiliyor. Bu yöntem zaman kaybına yol açtığı gibi bazı kişilerde damar iltihabı ve enfeksiyon olasılığını da artırabiliyor. Covid-19 ile mücadele ederken ağır koruyucu kıyafetler giyen çoğu sağlık personelinin, hastaların damarlarını bulmakta güçlük çektiği biliniyor.

Tongji Üniversitesi elektronik ve bilişim mühendisliği bölümünde dersler veren baş araştırmacı Qi Peng, "Geliştirdiğimiz makine bu sorunları çözmeye yardımcı olabilir" dedi.

"Robot, insanların sahip olduğundan daha güçlü görselleştirme, tanılama ve operasyon kabiliyetlerine sahip" ifadelerini kullanan Qi, makinenin klinik tedavi uzmanlarının etkin biçimde kan alabilmesini sağlayarak hem hastalar hem de sağlık çalışanları için gereksiz komplikasyonlara ve yaralanmalara engel olduğunu sözlerine ekledi.

"ROBOT, OTOMATİK OLARAK İĞNE YAPABİLİYOR"

Araştırmacı, piyasada kan damarlarının yeri ve derinliğini gösteren çok sayıda damar tarayıcısının bulunmasına rağmen, kan örneği alınması ve ilaç enjeksiyonunun yine de elle yapılması gerektiğini belirtti.

Araştırmacılar tarafından geliştirilen, enjeksiyon için ideal açı ve derinliği belirleyen algoritma sayesinde robot, hastanın cildinin altındaki damarlara otomatik olarak iğne yapabiliyor. Bu icat, piyasaya sürülmeden önce hem ulusal hem de uluslararası alanda üniversite öğrenci girişimciliği yarışmalarında çok sayıda ödül kazandı. Robot ayrıca geçen yıl 3. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda sergilendi.

Qi, makinenin yakında hastanelerde test edileceğini ve yararlanan hasta ve sağlık çalışanı sayısının artacağını söyledi.