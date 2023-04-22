Chalmers Teknoloji Enstitüsü ve Freiburg Üniversitesi araştırmacıları, kronik yaraların her zamankinden daha hızlı iyileşmesini sağlayan ilginç bir teknik önerdi.

Şeker hastalığı, kanser, bozulmuş kan dolaşımı ve omurilik yaralanmaları gibi tıbbi durumlar bazen vücudun yaraları iyileştirme konusundaki doğal yeteneğini bozabilir. Bu duruma sahip hastalar, genellikle iyileşmeyen yaralar ile yaşar. Ancak araştırmacılara göre bu, her zaman böyle olmak zorunda değil.