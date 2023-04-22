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Araştırmacılar yaralı bölgeye elektrik uygulamanın iyileşmeyi hızlandırdığını keşfetti

Araştırmacılar, yaralı bölgeye küçük miktarda verilen elektriğin, yarayı normale göre üç kat daha hızlı iyileştirdiğini buldu. Buna göre; elektrik, hücrelere rehberlik ederek, planlı bir şekilde çalışmalarını sağlıyor.

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  • Araştırmacılar yaralı bölgeye elektrik uygulamanın iyileşmeyi hızlandırdığını keşfetti

    Chalmers Teknoloji Enstitüsü ve Freiburg Üniversitesi araştırmacıları, kronik yaraların her zamankinden daha hızlı iyileşmesini sağlayan ilginç bir teknik önerdi. 

    Şeker hastalığı, kanser, bozulmuş kan dolaşımı ve omurilik yaralanmaları gibi tıbbi durumlar bazen vücudun yaraları iyileştirme konusundaki doğal yeteneğini bozabilir. Bu duruma sahip hastalar, genellikle iyileşmeyen yaralar ile yaşar. Ancak araştırmacılara göre bu, her zaman böyle olmak zorunda değil.
  • Araştırmacılar yaralı bölgeye elektrik uygulamanın iyileşmeyi hızlandırdığını keşfetti

    Araştırmacılar, yaraları en hızlı şekilde iyileştirmek için elektrik stimülasyon yöntemini öneriyor. Bu öneri, insan derisinin elektrostatik olduğunu öne süren bir hipoteze dayanıyor. Bu hipoteze göre; insan cildi, elektrik akımına duyarlı. Bu nedenle bir alana elektrik verildiğinde hücreler elektrik doğrultusunda hareket eder.
  • Araştırmacılar yaralı bölgeye elektrik uygulamanın iyileşmeyi hızlandırdığını keşfetti

    Araştırmacılar, bu hipotezlerini kanıtlamak için bir deney yaptı. İnsan deri hücrelerine benzer özelliklere sahip bir biyoçip yaratarak, iki hücre seçtiler ve üzerlerine yara açtılar. Bir hücrenin elektrik ile onarılmasına izin verilirken, diğeri herhangi bir elektrik uyarımı olmadan iyileşti. Araştırmacılar, elektrik verilen hücrenin, diğerine göre üç kat daha hızlı iyileşme sağladığını fark etti.
  • Araştırmacılar yaralı bölgeye elektrik uygulamanın iyileşmeyi hızlandırdığını keşfetti

    Çalışma yazarlarına göre, bir elektrik alanı cilt hücrelerine rehberlik ediyor. Akım olmadığında hücreler rastgele hareket eder ve bu nedenle iyileşme süreci yavaşlar. Bununla birlikte, hücreler elektriksel olarak uyarıldığında, hepsi bir yönde hizalanır ve hasarlı bölgeye doğru hızla hareket ederek sonunda bir yaranın daha hızlı iyileşmesini sağlar. 

    Çalışma Lab On A Chip dergisinde yayınlandı.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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