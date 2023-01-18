Mutfakta en çok mikrop barındıran bölgeyi tahmin etmek gerekirse akla ilk olarak buzdolabının kolu, kesme tahtası ya da lavabo içi gelebilir.

Ancak yeni bir çalışma, bakterilerin beklenmedik bir noktada gizleniyor olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösterdi. Cevap ise baharat çekmecesi...

ABD Tarım Bakanlığı Gıda Güvenliği ve Denetim Servisi tarafından yaptırılan yeni bir çalışmada araştırmacılar, hindi burger hazırlayan kişilerin mutfaktaki farklı yüzeyleri nasıl kirlettiğini ya da mikropları bulaştırdığını inceledi.