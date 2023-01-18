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Haberler Yaşam Araştırma: Mutfakta en kirli yer neresidir, en çok nerede mikrop bulunur?
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İşte mutfakta en çok mikrop barındıran yer!

Söz konusu mutfak temizliği olduğunda, muhtemelen lavaboyu, buzdolabını, tezgahı ve diğer sık kullanılan alanları mikroplardan arındırmak için zaman harcıyorsunuzdur. Ancak yapılan bir araştırma bakterilerin şaşırtıcı bir yerde gizlendiğini ortaya çıkardı

Araştırma: Mutfakta en kirli yer neresidir, en çok nerede mikrop bulunur?
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Mutfakta en çok mikrop barındıran bölgeyi tahmin etmek gerekirse akla ilk olarak buzdolabının kolu, kesme tahtası ya da lavabo içi gelebilir.

Ancak yeni bir çalışma, bakterilerin beklenmedik bir noktada gizleniyor olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu gösterdi. Cevap ise baharat çekmecesi...

ABD Tarım Bakanlığı Gıda Güvenliği ve Denetim Servisi tarafından yaptırılan yeni bir çalışmada araştırmacılar, hindi burger hazırlayan kişilerin mutfaktaki farklı yüzeyleri nasıl kirlettiğini ya da mikropları bulaştırdığını inceledi.

YEMEK YAPILDIKTAN SONRA BAHARAT KAVANOZLARININ TEMİZLİĞİ UNUTULUYOR

The Washington Post'ta yer alan habere göre araştırmacılar, yemekte kullanılan baharat kavanozlarının çapraz kontaminasyonun açık ara en yüksek nokta olduğunu tespit etti.

Çapraz kontaminasyon, bakteri ve virüslerin kontamine olmuş bir yüzeyden, kirlenmeye maruz kalmamış başka bir yüzeye transfer olmasıyla medyana geliyor.

Kısa süre önce Journal of Food Protection'da yayınlanan çalışmada, kişilerin kesme tahtalarını temizlemenin önemini duymuş olsalar da baharat kavanozlarını düşünmemiş olabilecekleri belirtiliyor.

Çalışmada, "Tüketiciler yemek pişirdikten sonra baharat kaplarını temizlemeyi aklına getirmeyebilir çünkü kavanozların çapraz kontaminasyon için yüksek risk olduğu düşünülmemektedir" deniyor.

12 YÜZEY İNCELENDİ

Çalışmada araştırmacılar 371 kişiden, farklı tarzlardaki mutfaklarda, içerisine zararsız bir bakteri aşılanan terbiyeli hindi burger ve salata hazırlamalarını isledi.

Yemekler hazırlandıktan sonra, bilim insanları mutfak eşyaları ve tezgahlar da dahil olmak üzere 12 yüzeyden sürüntü örnekleri topladı.

Baharat kavanozları, yüzde 48'lik oranla diğer yüzeyleri geride bıraktı. Kesme tahtaları en çok kontamine olan ikinci nesne olurken, onu çöp kutusu kapakları takip etti. Araştırmaya göre, musluk sapları en az kontamine olmuş nesnelerdi.

Sonuç ile ilgili "Baharatların hindi köftesinin yapıldığı bölgeye yakın olmasından, köftelerin baharatlanması sırasında ellerin yıkanmamasından, baharat kaplarının kullanıldıktan sonra temizlenmemesinden kaynaklanıyor olabilir" denildi.

Araştırmayı yöneten Rutgers Çevre ve Biyoloji Bilimleri Okulu Gıda Bilimi Bölümü profesörlerinden Donald Schaffner, sonuçların çalışmayı yürüten gıda güvenliği uzmanlarını bile şaşırttığını söyledi.

Food Safety News'e konuşan Schaffner, "Daha önce baharat kaplarının kontaminasyonuna dair bir bulgu görmemiştik" dedi.

"HAZIRLIK SÜRECİNDE DAHA FAZLA ELLERİNİZİ YIKAYIN"

Peki evdeki aşçılar bu çalışmadan ne anlam çıkarmalı? Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi'nde Tarım ve İnsan Bilimleri Bölüm Başkanı ve çalışmanın kıdemli yazarlarından Benjamin Chapman, insanların baharat raflarını hemen çamaşır suyuna boğmaları gerektiğini düşünmediğini söyledi.

Ancak sadece öncesinde ve sonrasında değil, yemek hazırlama sürecinde de daha fazla ellerin yıkanması gerektiğini belirtti ve şu mesajı verdi:

"Örneğin hindi köftesiyle işiniz bittiğinde, baharat kavanozunu almadan önce ellerinizi yıkamanız gerekiyor."

Chapman, baharatların gizli bir potansiyel mikrop mıknatısı olduğunu ifade etti.

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