Araştırmalara göre sakalınız insanların sizi algılayışını değiştirebilir
Gençken sakal bırakmak birçok erkek için oldukça önemlidir. Hatta gürleşsin diye kimisi henüz ergenlik çağlarında jilet vurmaya bile başlar. Doğal olarak, etrafınızdaki herkes düzgün bir sakal bırakmayı başardığında, siz temiz traşlı görünürken bu durum daha da belirgin hale gelir. Yaşlandıkça sakal sizin için pek çok şey haline gelir; olgunluğun bir işareti, kadınları etkilemenin bir yolu ve hatta özgüven için ihtiyaç duyduğunuz bir şey.
Peki sakal sahibi olmanın diğer insanların sizi algılayışını nasıl değiştirebileceğini hiç düşündünüz mü? Psychological Science dergisinde 2019 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre, insanların sakallı ve sakalsız kişiler arasında öfke, üzüntü ve mutluluk gibi duyguları görme biçimleri arasında belirgin bir fark var.
Çalışmanın yazarlarından biri olan New England Üniversitesi'nde yardımcı psikoloji profesörü Dr. Belinda Craig, "Bunlar, kişilerarası tehdit ve saldırganlık ve statü sinyali ile ilişkili oldukları için çalışmamızla ilgili olan duygulardı" dedi.
Araştırmaya katılan katılımcılardan hem tıraşlı hem de sakallı yüzlerdeki öfkeyi, üzüntüyü ve sevinci tanımaları istendi. Araştırmacılar, sakallı erkeklerin yüzlerinde öfkenin daha hızlı fark edildiğini, üzüntünün ise öyle olmadığını buldu. Craig, "Bunun, sakalın çeneyi vurgulayarak öfkeyi tanımayı kolaylaştırdığını ancak bazı üzüntü sinyallerini gizlediğini düşünüyoruz" dedi.
İlginçtir ki araştırmanın tek bulgusu bu değildi. Craig'in araştırması aynı zamanda sakallı yüzlerin daha "sosyal" olduğunun düşünüldüğünü de ortaya çıkardı. Craig, New England Üniversitesi'ne şunları söyledi: "Sosyal toplum derken daha arkadaş canlısı ve daha yardımsever olmayı kastediyoruz."
SAKALLI ERKEKLER DE DAHA ÇEKİCİ ALGILANIYOR
Yüz kılları ayrıca algılanan çekicilik açısından da incelenmiştir. Evolution and Human Behavior dergisinde 2013 yılında yayınlanan ve kadınların sakal gelişiminin farklı aşamalarındaki erkekleri nasıl algıladıklarını (yani temiz tıraşlı, 5 günlük kirli sakal (hafif), 10 günlük kirli sakal (ağır) ve tam sakallı) bulmayı amaçlayan bir çalışma, sakallı en çekici yüzlerin yoğun kirli yüzler arasında öne çıktığını buldu. Hafif kirli sakala sahip olanlar ise en az çekici olanlar arasında yer aldı.
Araştırmacılara göre, 5 günlük büyüme çok düzensiz olabilir ve bu da "sakalların çekici bir sinyal olarak işlev görmesi için bir yoğunluk ve dağılım eşiğinin gerekli olabileceğini" öne sürüyor.
Antropolog Sarah Ford, Fashionbeans'e kusurları veya kusurları örtbas edebilmenin, konu sakallar ve sakalların sizi nasıl çekici gösterdiği konusunda da ek bir fayda sağlayabileceğini söyledi. "Erkekler şanslı çünkü sakallar yüzün alt kısmındaki birçok günahı (gıdı, zayıf çene) gizleyebilir. Keşke sakal bırakabilseydim" diye paylaştı.
2013 çalışmasının tek odak noktası çekicilik değildi. Aynı zamanda sakallar ve erkeklerin algılanan ebeveynlik becerilerine göre nasıl sıralandığı hakkında ilginç bir şeyi de ortaya çıkardı. Hafif kirli sakallı erkekler genel sıralamada düşük sıralarda yer alırken, konu algılanan ebeveynlik becerilerine geldiğinde tam sakallı olanlar daha yüksek puan aldı. Bu, sakallı bir erkeğin de daha olgun ve sorumlu kabul edildiği anlamına mı geliyor?
SAKAL İNSANLARIN SİZİN DAHA OLGUN OLDUĞUNUZU DÜŞÜNMESİNİ DE SAĞLAYABİLİR
Avustralya'daki Queensland Üniversitesi'nden araştırmacı Barnaby Dixson'a göre olgun, sosyal açıdan baskın ve erkeksi görünmek istiyorsanız sakal uzatmak yardımcı olabilir.
Konuyla ilgili araştırmaların ortak yazarlarından Dixson, "Yüzdeki kıllar erkeksi yüz özelliklerini öne çıkarıyor. Daha uzun bir yüz ve daha geniş bir çene çizgisine sahip görünümü veriyor, ağzı çerçeveliyor ve gözleri vurguluyor" diye açıkladı.
Aslında algılanan olgunluk, kadınların sakallı erkeklerden hoşlanmasının bilimsel nedenlerinden biridir. Belki de bunun sakallı erkeklerin gerçek yaşlarından çok daha yaşlı görünebilmesiyle de ilgisi olabilir. Dixson'un ortak yazarı olduğu Behavioral Ecology'de 2012 yılında yayınlanan bir çalışma bu teoriyi doğruluyor gibi görünüyordu. Araştırma hem erkeklere hem de kadınlara Avrupa veya Samoa kökenli erkeklerin fotoğraflarının gösterilmesini içeriyordu. Katılımcılardan yaşlarını tahmin etmeleri istendiğinde sakallı erkeklerin gerçekte olduklarından çok daha yaşlı olduğu algılandı.
İngiliz saç ekim cerrahı Dr. Asım Shahmalak, Daily Mail'e şunları söyledi: "Hiç şüphe yok ki özellikle sakal ve sakallar erkekleri daha yaşlı gösteriyor." 2012 araştırmasında sosyal statü gibi bir şeye gelince bile sakallı erkekler, tıraşlı meslektaşlarından daha üst sıralarda yer aldı.
Ancak öyle de olsa insanların sizi nasıl algıladığı madalyonun yalnızca yarısıdır. Eğer sakalınız kişiliğinize katkıda bulunuyorsa, sakal uzatmaya yatırım yapmak için bir neden olabilir. Aksi takdirde, temiz traşlı rotayı seçmenin pek çok zevki de vardır (daha az bakım süresi gibi).