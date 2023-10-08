Araştırmalara göre sakalınız insanların sizi algılayışını değiştirebilir

10 Şurada Paylaş!







Konuyla ilgili araştırmaların ortak yazarlarından Dixson, "Yüzdeki kıllar erkeksi yüz özelliklerini öne çıkarıyor. Daha uzun bir yüz ve daha geniş bir çene çizgisine sahip görünümü veriyor, ağzı çerçeveliyor ve gözleri vurguluyor" diye açıkladı.

11 Şurada Paylaş!







Aslında algılanan olgunluk, kadınların sakallı erkeklerden hoşlanmasının bilimsel nedenlerinden biridir. Belki de bunun sakallı erkeklerin gerçek yaşlarından çok daha yaşlı görünebilmesiyle de ilgisi olabilir. Dixson'un ortak yazarı olduğu Behavioral Ecology'de 2012 yılında yayınlanan bir çalışma bu teoriyi doğruluyor gibi görünüyordu. Araştırma hem erkeklere hem de kadınlara Avrupa veya Samoa kökenli erkeklerin fotoğraflarının gösterilmesini içeriyordu. Katılımcılardan yaşlarını tahmin etmeleri istendiğinde sakallı erkeklerin gerçekte olduklarından çok daha yaşlı olduğu algılandı.