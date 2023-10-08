Cep telefonunuz olmadan kaygılı hissediyorsanız dikkat! Nomofobi olmuş olabilirsiniz
Cep telefonlarımız artık bizim bir uzantımız haline geldi ve bunun nedenini anlamak zor değil. Sosyal medyadan arkadaşlarla bağlantıya, haberlere ve haftalık takvimlerimize, bankacılığa, çevrimiçi terapistlere, el fenerlerine, çalar saatlere ve adım hesaplayıcılara kadar her şey cihazlarımızda. Onlar olmazsa çoğumuz kayboluruz.
Telefonlarını kaybettiklerinde insanlar arasında bir miktar sıkıntı muhtemelen yaygın olsa da, eğer kendinizinkinden ayrı kaldığınızda derin kaygılı ve üzücü duygular yaşıyorsanız, bu nomofobiniz olduğu anlamına gelebilir. Uzun vadeli "cep telefonu fobisi olmaması"nın kısaltılmış bir versiyonu olan nomofobi, henüz klinik olarak tanınan bir durum değildir, ancak bu, araştırmacılar ve sağlık profesyonelleri tarafından incelenmediği anlamına gelmez.
Terim ilk kez 2008 yılında Posta Ofisi tarafından yaptırılan bir Birleşik Krallık araştırmasında kullanıldı; bu araştırma Birleşik Krallık'taki cep telefonu kullanıcılarının yüzde 53'ünün bağlantı kuramadıklarında veya telefonlarını kaybettiklerinde endişe hissettiklerini ortaya çıkardı. Lisanslı klinik psikolog Blair Steel'in CNBC Make It'e söylediği gibi, bazı kişilerin nomofobi geliştirme riski daha fazla olabilir; örneğin kaygı ve diğer akıl sağlığı sorunları olan, kendine güveni düşük olan ve kendini yalnız hisseden kişiler.
Nomofobinin belirtileri arasında nefes almada değişiklikler, terleme, yönelim bozukluğu ve düzensiz kalp atış hızı yer alır. Çoğu sağlık uzmanına göre bu kesinlikle cep telefonunuzun sağlığınıza zarar vermesinin sinsi yollarından biri.
DÜNYANIN HER YERİNDEKİ İNSANLAR NOMOFOBİ YAŞIYOR
Nomofobinin Batı'nın bir sorunu olduğunu düşünüyorsanız tekrar düşünmek isteyebilirsiniz. Beş Arap ülkesinde 2021/2022'de yapılan bir araştırma, telefondan ayrı kalmanın Orta Doğu'daki üniversite öğrencileri arasında yaygın bir sorun olduğunu ortaya çıkardı. Bu araştırma aynı zamanda gençlerin nomofobi geliştirmeye ne kadar duyarlı olabileceğine de ışık tutuyor.
CNN Business'a konuşan Melbourne merkezli ergen psikoloğu Michael Carr-Gregg, "Bu, gençlerin en kabileci nesli. Ergenler 24 saat boyunca arkadaşlarıyla birlikte olmak istiyor" dedi. Psikolog, cep telefonlarının deyim yerindeyse geleneksel peluş hayvanların yerini aldığını, bazı müşterilerinin yatakta telefonlarıyla uyuduğunu ekledi. "Teddy iletişim kurmasa da telefon iletişim kuruyor."
Indian Journal of Community Medicine'de yayınlanan ve tıp fakültesi öğrencilerini kapsayan bir başka araştırma, beş öğrenciden birinin nomofobik olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmanın ortak yazarı ve Hindistan Halk Hekimliği Dergisi başkanı Dr. Sanjay Dixit, CNN Business'a Hindistan'da cep telefonu kullanımındaki artış göz önüne alındığında bunun şaşırtıcı olmadığını söyledi. Dixit, "Analizler, yalnızca tıp öğrencilerinin değil, Hindistan nüfusunun yaklaşık yüzde 45'inin nomofobik olduğunu gösteriyor" dedi. Bir telefonun sağladığı bağlantıyı tamamen kesmek mümkün olmasa da, cep telefonunuza zayıflatıcı bir bağlanma hiçbir zaman sağlıklı değildir ve bu durumun ele alınması gerekir.
KORKULARINIZLA YÜZLEŞEREK BAŞLAMANIZ GEREKEBİLİR
Nomofobinin gelişmesinin nedenlerinden biri de kişinin mesaj, çağrı veya cihazda belirebilecek diğer bildirimleri kaçırma korkusudur. Bazıları için bu, internet bağlantısını kaybetme veya pillerinin bitme korkusu bile olabilir. Verywell Mind, bu korkularla yüzleşme terapisiyle yüzleşmenin iyi bir başlangıç noktası olabileceğini öne sürüyor.
Her gün birkaç dakika boyunca telefonunuz olmadan bir odada sessizce oturmaya kendinizi zorlayın ve bunu yaparken nefes alıp verme ve hatta meditasyon yapma gibi dikkatli egzersizler yapın. Uyarılar sizi rahatsız ediyorsa cep telefonunuzu bile kapatabilirsiniz. Ayrıca telefonunuzdan uzakta geçirdiğiniz zamanı da kademeli olarak artırmalısınız. Köpeğinizi yürüyüşe çıkardığınızda veya bir arkadaşınızla kahve içmek için buluştuğunuzda onu evde bırakarak başlayabilirsiniz. Klinik psikologlar Leno ve Steel, telefonunuzun üstlendiği rolleri yerine getirecek alternatif araçlar bulmanızı öneriyor; örnekler arasında geleneksel bir çalar saat satın almak veya bir takvim veya fiziksel planlayıcı satın almak yer alıyor. Yeniden öğrenmek ve arkadaşlarınızla yüz yüze etkileşimler kurmak da yardımcı olabilir. Bunlar, ilaç kullanmadan kaygınızı azaltmanın bazı yollarıdır.
Bunlar işinize yaramıyorsa, bilişsel-davranışçı terapi (BDT) veya ilaç tedavisi önerebilecek bir terapistle görüşmek isteyebilirsiniz. Önemli olan endişeli düşüncelerinizin ne kadar sakatlayıcı olduğunun farkında olmak ve cihazınızla ilişkinizi sürdürmenin daha sağlıklı yollarını bulmaktır.