Cep telefonunuz olmadan kaygılı hissediyorsanız dikkat! Nomofobi olmuş olabilirsiniz

Telefonlarını kaybettiklerinde insanlar arasında bir miktar sıkıntı muhtemelen yaygın olsa da, eğer kendinizinkinden ayrı kaldığınızda derin kaygılı ve üzücü duygular yaşıyorsanız, bu nomofobiniz olduğu anlamına gelebilir. Uzun vadeli "cep telefonu fobisi olmaması"nın kısaltılmış bir versiyonu olan nomofobi , henüz klinik olarak tanınan bir durum değildir, ancak bu, araştırmacılar ve sağlık profesyonelleri tarafından incelenmediği anlamına gelmez.

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Terim ilk kez 2008 yılında Posta Ofisi tarafından yaptırılan bir Birleşik Krallık araştırmasında kullanıldı; bu araştırma Birleşik Krallık'taki cep telefonu kullanıcılarının yüzde 53'ünün bağlantı kuramadıklarında veya telefonlarını kaybettiklerinde endişe hissettiklerini ortaya çıkardı. Lisanslı klinik psikolog Blair Steel'in CNBC Make It'e söylediği gibi, bazı kişilerin nomofobi geliştirme riski daha fazla olabilir; örneğin kaygı ve diğer akıl sağlığı sorunları olan, kendine güveni düşük olan ve kendini yalnız hisseden kişiler.

Nomofobinin belirtileri arasında nefes almada değişiklikler, terleme, yönelim bozukluğu ve düzensiz kalp atış hızı yer alır. Çoğu sağlık uzmanına göre bu kesinlikle cep telefonunuzun sağlığınıza zarar vermesinin sinsi yollarından biri.