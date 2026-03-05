Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Archie Brown: Sakatlıktan döndüğüm için mutluyum - Futbol Haberleri

        Archie Brown: Sakatlıktan döndüğüm için mutluyum

        Fenerbahçe'nin oyuncularından Archie Brown, Türkiye Kupası'ndaki Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Geçirdiği sakatlığın ardından sahalara dönüşünden bahseden Brown, "Sakatlığımdan döndüğüm ve takıma yardım ettiğim için mutluyum" dedi.

        Giriş: 05.03.2026 - 00:33
        "Sakatlıktan döndüğüm için mutluyum"

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son maçında Gaziantep FK'yı 4-0 yenerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'nin dördüncü golünü atan Archie Brown, açıklamalarda bulundu.

        "SAKATLIKTAN DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM"

        Brown, "Öncelikle Tanrı'ya şükranlarımı gönderiyorum. Uzun bir sakatlıktan döndüm. Takıma yardım ettiğim için mutluyum. Sakatlığımdan döndüğüm ve takıma yardım ettiğim için mutluyum. Aynı zamanda gol yememekten dolayı mutluyum. Performansımızdan dolayı mutlu ve gururluyum." dedi.

        SKRİNİAR AÇIKLAMASI

        Archie Brown, takım arkadaşı Milan Skriniar'ın kaptanlığı ile ilgili gelen sorunun ardından, "Milan Skriniar büyük bir lider bizim için. Hepimiz için ilham kaynağı. Büyük bir örnek ve büyük bir karakter." yanıtını verdi.

