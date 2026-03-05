Archie Brown: Sakatlıktan döndüğüm için mutluyum

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. ve son maçında Gaziantep FK'yı 4-0 yenerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'nin dördüncü golünü atan Archie Brown, açıklamalarda bulundu.

"SAKATLIKTAN DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM"

Brown, "Öncelikle Tanrı'ya şükranlarımı gönderiyorum. Uzun bir sakatlıktan döndüm. Takıma yardım ettiğim için mutluyum. Sakatlığımdan döndüğüm ve takıma yardım ettiğim için mutluyum. Aynı zamanda gol yememekten dolayı mutluyum. Performansımızdan dolayı mutlu ve gururluyum." dedi.

SKRİNİAR AÇIKLAMASI

Archie Brown, takım arkadaşı Milan Skriniar'ın kaptanlığı ile ilgili gelen sorunun ardından, "Milan Skriniar büyük bir lider bizim için. Hepimiz için ilham kaynağı. Büyük bir örnek ve büyük bir karakter." yanıtını verdi.