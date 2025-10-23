Habertürk
        Archie Brown: Sürekli oynamak isteyen biriyim - Futbol Haberleri

        Archie Brown: Sürekli oynamak isteyen biriyim

        Fenerbahçe'nin oyuncularından Archie Brown, Avrupa Ligi'ndeki 1-0'lık Stuttgart galibiyetinin ardından, "Sürekli oynamak isteyen biriyim" dedi.

        Giriş: 23.10.2025 - 22:29 Güncelleme: 23.10.2025 - 22:29
        "Sürekli oynamak isteyen biriyim"
        UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Alman ekibi Stuttgart'ı 1-0 yenen Fenerbahçe'nin oyuncularından Archie Brown, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "SÜREKLİ OYNAMAK İSTEYEN BİRİYİM"

        Maçın ardından açıklamalarda bulunan Archie Brown, "Öncelikle Tanrı'ya şükürler olsun. Hayat bu, her zaman hazır olmalısınız. Ben sürekli oynamak isteyen birisiyim. Her zaman takıma yardımcı olmak için hazırım. Herkes maçı hak etti. Takım arkadaşlarım, taraftarımız herkes hak etti. Genel olarak iyi bir iş çıkardık. Yüksek bir özgüvenle bir sonraki maça çıkacağız." ifadelerini kullandı.

        Archie Brown, taraftarlarının gösterdiği desteği unutmayarak "Çok önemli bir galibiyet aldık. Taraftarımız harikaydı. Onların desteklerini her maçta hissediyoruz. Bize çok büyük destek oluyorlar. Onlara haklarını teslim etmek gerekiyor. İnanılmazlardı bugün." dedi.

