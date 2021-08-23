Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında seyircisi önünde Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederken ikide iki yaptı. 89'dan sonra galibiyete uzanan sarı-lacivertlilerde oyuna sonradan giren futbolcular 3 puanı getirirken Arda Güler de tarihe geçti.

Sarı-lacivertliler 89. dakikada topla buluşan Arda Güler yerde kaldı ancak top Zajc'ın önüne doğru gitti. Zajc düzgün bir vuruşla skoru havalandırdı ve skor 1-0'a geldi. Opta'nın aktardığına göre Arda Güler, Opta'nın detaylı istatistik tutmaya başladığı tarih olan 2010-11'den bu yana bir Süper Lig maçında asist yapan en genç oyuncu oldu (16 yaş 178 gün).