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        Haberler Spor Futbol İspanya Arda Güler'den Modric'e duygusal veda! - Futbol Haberleri

        Arda Güler'den Modric'e duygusal veda!

        Real Madrid'de Luka Modric'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı açıklandı. Arda Güler, takım arkadaşının ayrılık kararı sonrası bir veda mesajı yayınladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2025 - 22:52 Güncelleme: 22.05.2025 - 22:52
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        Arda Güler'den Modric'e duygusal veda!
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        İspanyol devi Real Madrid'de 39 yaşındaki Luka Modric sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

        Bu haber sonrası takım arkadaşı olan milli futbolcumuz Arda Güler de Hırvat futbolcu için bir veda paylaşımında bulundu.

        Arda Güler paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

        "Luka abi, bu formayla yaptığın her şey, futbolu seven herkesin hayallerini süsleyen bir hikaye yazdı. Sen yaşayan bir efsanesin.

        Seninle birlikte oynamak ve senden öğrenmek benim için bir onurdu. Oyun ve hayat hakkında tavsiyelerini almak, tutkuna, hırsına ve karakterine tanık olmak gerçekten inanılmazdı.

        Sana ve güzel ailene bundan sonraki hayatında bol şans diliyorum. Seni seviyorum ve sahada seninle olmayı özleyeceğim.

        Senin izinden gitmek benim için gurur ve onurla taşıyacağım bir sorumluluk. Her şey için teşekkürler büyük kardeş."

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