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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Arda Güler'den Szoboszlai'yi 'sus' işareti: Szoboszlai'den cevap! - Futbol Haberleri

        Arda Güler'den Szoboszlai'yi 'sus' işareti: Szoboszlai'den cevap!

        Macaristan-Türkiye maçının ilk yarısına Arda Güler'in Dominik Szoboszlai'ye yaptığı 'sus' işareti damga vurdu. Genç yıldız, ilk devre yaşanan bir pozisyon sonrası tartışma yaşadığı Szoboszlai'ye attığı golün ardından eliyle 'sus' işareti yaptı. Dominik Szoboszlai ise maçın ardından bir Macar haber sitesinin Arda Güler'in sus işareti yaptığı fotoğrafın paylaşımına "1088" yorumunu yaptı. Arda, bu sezon takımında 1088 dakika süre almıştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2025 - 21:05 Güncelleme: 24.03.2025 - 10:24
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        Szoboszlai'yi susturdu, cevap gecikmedi!
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        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında Macaristan'a konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında Arda Güler'in Dominik Szoboszlai'ye yaptığı 'sus' işareti gündem oldu.

        Arda Güler, ilk yarıda yaşanan bir pozisyon sonrası Macaristan'ın yıldız futbolcusu Dominik Szoboszlai ile tartışma yaşadı.

        Daha sonra 39. dakikada muhteşem bir gol atarak skoru 2-0'a getiren Arda, attığı golün ardından Szoboszlai'ye, eliyle "sus" işareti yaptı.

        ARDA HABERİNE YORUM YAPTI

        Arda maçtan sonra yaptığı açıklamada "Türk hiçbir oyuncu böyle maç içi sertliklerden korkmaz. Szobozlai için de dediğim gibi bizi korkutmaya çalıştılar maç içi sertliklerle ama Türk bir oyuncu bundan korkmaz." ifadelerini kullandı.

        Dominik Szoboszlai ise maçın ardından bir Macar haber sitesinin Arda Güler'in sus işareti yaptığı fotoğrafın paylaşımına "1088" yorumunu yaptı

        "1088" NE DEMEK?

        Real Madrid'de son dönemde forma şansı bulmaktan zorlanan Arda, bu sezon takımında 1088 dakika süre almıştı. Macar oyuncu da bu yorumuyla Arda'nın az süre almasına gönderme yaptı.

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