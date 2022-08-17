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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arda Güler dünya basınının gündeminde! Messi'ye benzetildi

Fenerbahçe'nin 10 numarası Arda Güler'in ünü Türkiye'yi aşalı çok olurken genç yıldız golleriyle dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor! Son olarak Kasımpaşa ağlarını iki kez sarsan Arda Güler'in performansı uluslararası basının dikkatini çekerken bir golü Messi'nin attığı gole benzetildi!

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  • Arda Güler dünya basınının gündeminde! Messi'ye benzetildi

    Fenerbahçe'nin 10 numarası Arda Güler uluslararası basında... Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasındaki Kasımpaşa maçında oyuna sonradan girip iki gol atan genç futbolcu Messi'ye benzetiliyor!
  • Arda Güler dünya basınının gündeminde! Messi'ye benzetildi

    86. dakikada ceza sahası sol çaprazında Crespo'dan aldığı topla buluşup çalımlarla kalenin sol direğine kadar inerek yaptığı vuruşla skoru 5-0'a getiren genç futbolcunun bu hareketleri, Arjantinli efsaneye benzetildi.
  • Arda Güler dünya basınının gündeminde! Messi'ye benzetildi

    Barcelona'nın Twitter'daki Türkiye hesabı genç futbolcunun golüne nazire yaparak Lionel Messi'nin 2018'de Şampiyonlar Ligi'nde attığı 100. golüne benzetildi. 
  • Arda Güler dünya basınının gündeminde! Messi'ye benzetildi

    Belçika basını da iki golün benzerliğini hatırlatarak "Messi golü atan Arda Güler büyülüyor" ifadeleriyle genç yıldızı haberleştirdi. 
  • Arda Güler dünya basınının gündeminde! Messi'ye benzetildi

    AVRUPA'YI SALLIYOR

    Arda Güler sadece Kasımpaşa maçı performansıyla gündem olmadı. Geçen sezon ligde çıktığı tüm maçlarda 3 puan sevinci yaşayan genç futbolcunun bu performansı istatistik şirketlerini de kendine hayran bıraktı.
  • Arda Güler dünya basınının gündeminde! Messi'ye benzetildi

    Ünlü istatistik kurumu Squawka, 17 yaşındaki yıldızın performansını masaya yatırdı ve her 61,4 dakikada gol atmasını hayranlıkla karşıladı.
  • Arda Güler dünya basınının gündeminde! Messi'ye benzetildi

    Süper Lig kariyerinde 307 dakika süre alan Arda Güler, takımı adına 61,4 dakikada bir gol atma başarısı gösterirken Squawka 5 asistine de dikkat çekti.
  • Arda Güler dünya basınının gündeminde! Messi'ye benzetildi

    Gollerinin yanı sıra arkadaşlarına da pozisyonlar hazırlayan genç yıldızın skor katkısı 50,1 dakikaya inmiş oluyor! 
  • Arda Güler dünya basınının gündeminde! Messi'ye benzetildi

    Squawka'nın yanında genç futbol izleme hesabı "Talent Scout" da Arda Güler'in Kasımpaşa'da karşısındaki 22 dakikalık performansını mercek altına aldı. 
  • Arda Güler dünya basınının gündeminde! Messi'ye benzetildi

    SÜPER LİG TARİHİNE GEÇMİŞTİ

    Genç futbolcu, Opta'ya göre Süper Lig tarihine de henüz 17 yaş 171 günde geçti.
  • Arda Güler dünya basınının gündeminde! Messi'ye benzetildi

    Arda Güler, Opta’nın bu alanda detaylı analize başladığı 2007/08’den bu yana 5 Süper Lig golüne en genç yaşta ulaşan oyuncu oldu.
  • Arda Güler dünya basınının gündeminde! Messi'ye benzetildi

    Alex de Souza'nın da tebrik ettiği Arda Güler, Avrupa'nın devlerini de peşine takmış durumda.
  • Arda Güler dünya basınının gündeminde! Messi'ye benzetildi

    İsmail Kartal'dan sonra Jorge Jesus'un da kariyer basamakları için temkinli yaklaştığı genç futbolcu başta PSG olmak üzere birçok kulübün scout'larını İstanbul'a çekiyor.
  • Arda Güler dünya basınının gündeminde! Messi'ye benzetildi

    ADIM ADIM YÜKSELİYOR

    Fenerbahçe kariyerine HJK Helsinki maçında oyuna girerek Avrupa Ligi ön elemesinde başlayan Arda Güler, Vitor Pereira'nın güvenini de boşa çıkarmadı ve henüz ilk dakikalarda bile dikkat çekti. 

     
  • Arda Güler dünya basınının gündeminde! Messi'ye benzetildi

    Geçen sezonun ikinci haftasındaki Antalyaspor maçının son anlarında oyuna giren Arda Güler skora katkısını da sundu ve ilk asistini yaptı.
  • Arda Güler dünya basınının gündeminde! Messi'ye benzetildi

    Sezonun ikinci yarısını gümbür gümbür geçiren Arda Güler yavaş yavaş taraftarın sevgilisi olurken İsmail Kartal üzerinde de "Arda Güler'i oynat" baskısı oluşmasını sağladı.
  • Arda Güler dünya basınının gündeminde! Messi'ye benzetildi

    13 Mart’taki Alanya mücadelesinde ağları sarsarak lig tarihinde gol sevinci yaşayan en genç Fenerbahçeli oyuncu oldu. Sınırlı sayıda süre alsa da geçen sezon ligi 3 gol, 3 asistle tamamladı.
  • Arda Güler dünya basınının gündeminde! Messi'ye benzetildi

    10 NUMARAYI SIRTINA GEÇİRDİ

    Fenerbahçe'nin güvenini göstererek 10 numarayı teslim ettiği Arda Güler, idolü Alex de Souza'nın da efsaneleştiği formanın hakkını veriyor.
  • Arda Güler dünya basınının gündeminde! Messi'ye benzetildi

    Fenerbahçe ile sözleşme yenileyen Arda Güler mukavelesinde serbest kalma bedeli bulunsa da 10 numarayı teslim eden sarı-lacivertlilerle kupa yaşamadan Avrupa'ya transfer olmak istemiyor. 

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