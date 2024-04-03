Arda Güler'in fiziği görenleri hayrete düşürdü
Athletic Bilbao galibiyetinden sonra, Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti takıma 2 gün izin vermesine rağmen çalışmalarını sürdüren Arda Güler'in, fiziğini dikkat çekti
Athletic Bilbao galibiyetinden sonra, Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti takıma 2 gün izin vermesine rağmen çalışmalarını sürdüren Arda Güler'in, fiziğini dikkat çekti.
Arda Güler, Instagram hesabına 'İzin günü yok' mesajıyla spor salonunda çalışırken çekilmiş iki fotoğrafını yükledi. Arda'nın Real Madrid'e transfer olduğu günden bugüne değişen fiziği gözle görülür bir şekilde fark edildi.
HAREKETE GEÇTİ
Real Madrid'in Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup ettiği maçta süre alamayan Arda Güler, harekete geçti. Karşılaşma sonrası teknik direktör Carlo Ancelotti'nin yanına giden genç oyuncu, süre alamadığı için duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.
Realmadrid Exclusivo'a göre; Arda Güler, "Carlo, ben sıradan bir oyuncu olmak istemiyorum, başarılı olmak istiyorum" dedi.
İtalyan çalıştırıcı ise Arda Güler'e her zaman olduğu gibi sakin kalması gerektiğini söyledi.
Haberde Carlo Ancelotti ve yönetiminin Arda Güler'in eşsiz bir yeteneğe sahip olduğunu bildiği belirtilirken, fizik gücünün elit seviyede olmadığı ve bu yüzden zamana ihtiyacı olduğu aktarıldı.
Öte yandan Arda Güler'in süre almaması veya maçların yalnızca son dakikalarında oyuna girmesini sinir bozucu olarak gördüğü ifade edildi.
Fenerbahçe'den 20 milyon euroya transfer edilen milli oyuncu, 7 maçta toplam 98 dakika süre alabildi. Arda Güler 1 kez gol sevinci yaşadı.