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        Haberler Spor Futbol İspanya Arda Güler'in fiziği görenleri hayrete düşürdü - Futbol Haberleri

        Arda Güler'in fiziği görenleri hayrete düşürdü

        Athletic Bilbao galibiyetinden sonra, Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti takıma 2 gün izin vermesine rağmen çalışmalarını sürdüren Arda Güler'in, fiziğini dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 13:57 Güncelleme: 03.04.2024 - 14:52
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        Athletic Bilbao galibiyetinden sonra, Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti takıma 2 gün izin vermesine rağmen çalışmalarını sürdüren Arda Güler'in, fiziğini dikkat çekti.

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        Arda Güler, Instagram hesabına 'İzin günü yok' mesajıyla spor salonunda çalışırken çekilmiş iki fotoğrafını yükledi. Arda'nın Real Madrid'e transfer olduğu günden bugüne değişen fiziği gözle görülür bir şekilde fark edildi.

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        HAREKETE GEÇTİ

        Real Madrid'in Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup ettiği maçta süre alamayan Arda Güler, harekete geçti. Karşılaşma sonrası teknik direktör Carlo Ancelotti'nin yanına giden genç oyuncu, süre alamadığı için duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

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        Realmadrid Exclusivo'a göre; Arda Güler, "Carlo, ben sıradan bir oyuncu olmak istemiyorum, başarılı olmak istiyorum" dedi.

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        İtalyan çalıştırıcı ise Arda Güler'e her zaman olduğu gibi sakin kalması gerektiğini söyledi.

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        Haberde Carlo Ancelotti ve yönetiminin Arda Güler'in eşsiz bir yeteneğe sahip olduğunu bildiği belirtilirken, fizik gücünün elit seviyede olmadığı ve bu yüzden zamana ihtiyacı olduğu aktarıldı.

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        Öte yandan Arda Güler'in süre almaması veya maçların yalnızca son dakikalarında oyuna girmesini sinir bozucu olarak gördüğü ifade edildi.

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        Fenerbahçe'den 20 milyon euroya transfer edilen milli oyuncu, 7 maçta toplam 98 dakika süre alabildi. Arda Güler 1 kez gol sevinci yaşadı.

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