Arda Güler ve Duru Nayman'ın Paris kaçamağı
Real Madrid'de oynayan milli futbolcumuz Arda Güler, sevgilisi Duru Nayman ile birlikte âşıklar şehri Paris'te romantik bir kaçamak yaptı
Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Duru Nayman ile romantik bir kaçamağa imza attı.
Maç temposuna kısa bir mola veren Arda Güler, sevgilisiyle birlikte âşıklar şehri Paris'e gitti. Çift, Eyfel Kulesi'nin önünde romantik pozlar verdi.
Arda Güler, paylaşımını siyah kalp emojisiyle süslerken sevgilisiyle verdiği bu poz, kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
