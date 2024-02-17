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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Arda Kardeşler'den zemin kontrolü - Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında yoğun yağmur yağışı - Fenerbahçe Haberleri

        Arda Kardeşler'den zemin kontrolü

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma öncesi Rize'de yağan yağmur, Didi Stadı'nın zemininde su birikintilerine neden oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2024 - 19:44 Güncelleme: 17.02.2024 - 19:44
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        Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler, maç öncesinde zeminin bozuk olması ve yağışın ardından ağırlaşması nedeniyle yardımcıları ile birlikte inceleme yaptı.

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        Arda Kardeşler, topun yerden sekmesi ve su birikintileri nedeniyle topun ilerlemesini inceledi.

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        Türkiye Futbol Federasyonu, Çaykur Rizespor'a iç saha maçlarını oynadığı Çaykur Didi Stadı'nın zemininin iyileştirilmesiyle ilgili uyarıda bulunmuştu.

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