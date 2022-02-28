Arda Kural kimdir, kaç yaşında, ve aslen nereli? Arda Kural kiminle evlendi ve eski eşi kim?

Arda Kural ve Yıldız Asyalı son günlerde magazinin gündeminde. Genç yaşta bir beraberlik yaşayan eski sevgililer son zamanlarda birbirleriyle olan ilişkileri hakkında yaptıkları yorumlarla gündemde. Psikoz belirtileri gösteren ve bir süre hastanede tedavi gören Arda Kural'ın hayatı araştırılıyor. Peki, Arda Kural kimdir, nereli? İşte Arda Kural hayatı hakkında...

ARDA KURAL KİMDİR?

12 Nisan 1980'de Yalova'da doğan Arda Kural sinema ve dizi oyuncusudur.

Yalova Endüstri Meslek Lisesi'nde kimya okudu. 2 yıl dramaturji ve sinema eleştirmenliği eğitimi aldı. 1999’da kendi kurduğu Tiyatro Roman Tiyatrosu'nda profesyonelliğe adım attı. Bu tiyatroda ve daha sonra kurduğu Siyah Oyuncular Tiyatrosu'nda kendi yazdığı Belirtisiz Nesneler, Ben Değil Kendim, Dokuz Köyden Kovulmak, Siyah Mizah ve Aşk gibi oyunlarda rol aldı. Kral TV’de VJ’lik yaptı.

İlk olarak 1999’da Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde Altay rolüyle kamera karşısına geçti ve bu dizide Leonardo DiCaprio'ya olan benzerliğiyle tanındı. İkinci çıkışı ise 2003’te Lise Defteri dizisindeki Ediz rolüyle oldu. Son olarak, 2005'te Emret Komutanım dizisindeki Posta Ferit rolü ile geniş beğeni topladı.

Son olarak oynadığı Kubilay filmindeki 21.990 dolar alacağını alamadığından maddi çöküntüye girerek psikoz belirtileri göstermeye başladığından 28 Aralık 2012 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılmıştır. 21 Ocak 2013 tarihinde taburcu olmuş ve oyunculuğu bıraktığını söylemiş; ancak bu kararı hastayken verdiğinden dolayı tekrar yeni bir festival filmiyle döneceğini söyleyerek kararından vazgeçmiştir.

23 yaşında başında başından bir evlilik geçen Arda Kural'ın eski eşinin kim olduğu bilinmemektedir. Uzun bir süredir psikolojik sorunlarıyla gündeme gelen Arda Kural bu kez değişimi ile dikkat çekti. 2 ayda 14 kilo veren Arda Kural değişimiyle büyük beğeni kazandı.