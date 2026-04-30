Arda Turan'dan Montella'ya övgü dolu sözler: Olağanüstü bir teknik adam!

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, açıklamalarda bulundu. Flashscore'a konuşan tecrübeli çalıştırıcı, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fatih Terim hakkında konuşan Arda Turan, "Fatih Terim'den en çok, sayılara ve dizilişlere odaklanmak yerine, sisteme ve kurallarına odaklanmayı öğrendim. Farklı oyuncular için farklı çözümleri vardı ve bunları çok kolay bir şekilde üretebiliyordu. Ayrıca ondan motivasyon konusunu, oyuncularla olan ilişkileri ve bağlantıları da öğrendim." dedi.

Deneyimli teknik adam, Galatasaray hakkında, "Bir insanın hayatında bir çocuğun hayalinin gerçekleşmesinden daha büyük bir şey yoktur. Galatasaray'da genç yaşta kaptanlık yaptığım dönem hayatımın en güzel zamanlarından biriydi. Kulüp o zamanlar şimdiki halinden çok daha zor şartlardaydı. Şimdiki stadyumumuz yoktu. Antrenman merkezimiz yoktu ve rakiplerimiz ekonomik olarak bizden çok daha ilerideydi." ifadelerini kullandı.

REKLAM

"MONTELLA OLAĞANÜSTÜ BİR TEKNİK DİREKTÖR"

A Milli Takım'ı değerlendiren Arda Turan, "Montella bizim için olağanüstü bir teknik direktör. Mükemmel bir iş çıkardı. Ona minnettarız ve onunla gurur duyuyoruz. Yıldız oyuncular ön plana çıksa da, bir takım görüntüsü sergiliyorlar. Elemeleri geçtiklerinde gurur ve heyecanla takip ettik. Bu, insanı heyecanlandıran ve mutlu eden bir takım, bu yüzden şu anda onlardan daha fazlasını bekliyoruz. Onları destekleyeceğiz ve onlar için dua edeceğiz." sözlerini kullandı.

MİLLİ TAKIM SÖZLERİ

Genç futbolcular hakkında konuşan Arda Turan, "Dünya Kupası hakkında çok farklı düşünüyorum. Bence hayallerden daha fazlasını başarabilirler. Tabii ki, milli takımı düşündüğünüzde Arda Güler veya Kenan Yıldız gibi yıldızlara bakıyorsunuz ve gerçekten heyecanlanıyorsunuz. Ayrıca Hakan Çalhanoğlu da takım için mükemmel bir lider. Ancak bence onların en büyük geleceği tek bir takım olmakta yatıyor ve bu güce ve kuvvete sahipler. Takımı düşünürken, Uğurcan Çakır gibi mükemmel bir kaleciyi de düşünmelisiniz. Zeki Çelik ve Ferdi Kadıoğlu gibi çok iyi bekler . İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü gibi orta saha oyuncuları . Çok potansiyeli olan genç oyuncular: Barış (Alper Yılmaz) , Kerem (Aktürkoğlu) , Yunus (Akgün) ... Ama isimlerden veya bireysel performanslardan daha önemlisi, bu milli takımın en önemli yönü gerçekten bir takım olmalarıdır. Ve inanıyorum ki bir hayalden daha fazlasını başarabilirler. Bence yolun sonuna kadar gidebilirler. Tabii ki, bu Dünya Kupası kura çekimine ve eşleşmelerine bağlı. Ama ben böyle hissediyorum. Onları küçük kardeşlerim gibi görüyorum, onlara yük olmak istemiyorum ama gerçekten heyecanlandırıyorlar ve hayal kurmanızı sağlıyorlar." dedi.

"EURO 2008 BENİM İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI OLDU"

Türkiye'nin EURO 2008'de yarı finale kadar uzanan serüveni hakkında konuşan Turan, "Elbette mükemmel bir dönemdi. Bunu söyleyebilirim. Oynadığım her maçta çok iyi oynadım, iyi katkı sağladım. Başka zamanlarda da iyi oynadım, örneğin Dünya Kupası elemelerinde, ve o zamanlar gerçekten farklıydı. Guus Hiddink'in antrenörlüğünde de mükemmeldi. Milli takımda oynadığım dönemde de her gün takım arkadaşlarıma şanslı insanlar olduğumuzu söylerdim. Burada olmanın ayrıcalığını yaşıyoruz ve bunun değerini her zaman bilmeliyiz. Milli takım kariyerimde en gurur duyduğum anı veya dönemi belirtemem. Ancak EURO 2008 elbette birçok kişi tarafından büyük bir başarı olarak hatırlanıyor. Ama benim için aslında bir hayal kırıklığı da oldu. Çünkü kupayı kazanabileceğimize gerçekten inanıyordum. Bu yüzden bazen olumlu hatırlıyorum, bazen de dürüst olmak gerekirse bu hayal kırıklığını hissediyorum." sözlerini kullandı.

MESSI VE BARCELONA SÖZLERİ

"Bu oyunculara %100 büyük saygı duyuyorum, ama diğer yandan Barcelona'ya katıldığımda beş kupa kazanmış bir oyuncuydum. LaLiga'yı da kazanmıştım. Yani onlar hayran olduğum harika oyunculardı, ama aynı zamanda takım arkadaşlarımdı ve ben orada sadece bir seyirci olarak bulunmuyordum. Ben de Barcelona ile büyük kupalar kazandım. Ayrıca, bir oyuncu olarak onların sistemine uyum sağlıyordum. Her zaman sahada kazanma ve kaybetme deneyimini tam anlamıyla yaşayan bir oyuncuydum. Bu yüzden Barcelona'da da iyi bir kariyerim oldu. Orada katkı sağlamak için vardım ve iyi katkı sağladığımı düşünüyorum.”