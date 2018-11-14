Arda Turan ile Aslıhan Doğan doğum sonrası ilk kez görüntülendi

Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan, bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Kısa süre önce anne olan Aslıhan Doğan, bebeklerinin çok uysal olduğunu ve kendisini hiç yormadığını belirtti. Hamileliğinde çok az kilo alan Doğan, fit görüntüsü ve eşi Arda Turan’ın sevgi dolu bakışlarıyla dikkati çekti