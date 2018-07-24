Okan Turan kimdir?

Futbolcu Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan ismi bugünün merak edilen isimleri arasında yerini aldı. Milli Futbolcu Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan 30 Ocak 1987 yılında İstanbul Bayrampaşa’da dünyaya geldi. İşte Okan Turan hakkında detaylar...

OKAN TURAN KİMDİR?

Okan Turan İstanbul Bayrampaşa'da dünyaya geldi. Milli futbolcu Arda Turan'ın kardeşidir. Annesi ev hanımı, babası ise Atatürk Havalimanı yer hizmetlerinden emeklidir. İhlas Kolejini son sınıfta terk edip Akşam Lisesinden mezun olmuştur. İstanbul'un Bayrampaşa semtinde ikamet etmektedir.

Küçüklüğünden beri oyunculuğa merak salmış olan Okan bunu okulda oynadığı tiyatrolarla göstermiştir ve nihayet ilk oyunculuk projesi olacak olan Beyaz Karanfil Dizisinde oynayarak kendini göstermiştir. Arda Turan'ın kardeşi Okan daha sonra Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a dahil oldu ve Reha rolüyle boy gösterdi.

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