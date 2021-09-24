TALİHSİZLİĞİN EŞİĞİNDEN DÖNÜLMÜŞTÜ

Düğünde kısa süreli bir panik de yaşanmıştı. Çift, nikah töreni için sahneye yürüdüğü anda davetliler tarafından tutulan bir maytaptan çıkan kıvılcım, Elbirliler'in gelinliğine sıçramıştı. Konuklar hemen müdahalede bulunarak, ateşi söndürmüştü.

TEŞEKKÜR MESAJI

Arda Türkmen, paylaştığı bu fotoğrafa, "Güzel dilekleriniz için teşekkür ederiz." notunu düşmüştü.