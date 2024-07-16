Ardahan'da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı

Ardahan'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

M.Ç'nin kullandığı araç, Ardahan-Göle karayolunun Güzçimeni köyü mevkisinde devrildi. AA'nın haberine göre; kazada, sürücü ile araçtaki G.Ç, R.Z.Ç, M.E.Ç ve 3 yaşındaki K.N.Ç yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.