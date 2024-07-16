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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ardahan'da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı | Son dakika haberleri

        Ardahan'da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı

        Ardahan'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç devrildi. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 00:57 Güncelleme: 16.07.2024 - 00:58
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        Hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı
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        Ardahan'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        M.Ç'nin kullandığı araç, Ardahan-Göle karayolunun Güzçimeni köyü mevkisinde devrildi. AA'nın haberine göre; kazada, sürücü ile araçtaki G.Ç, R.Z.Ç, M.E.Ç ve 3 yaşındaki K.N.Ç yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Ardahan
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