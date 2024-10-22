Ardahan'da imar uygulamasına tepki

Ardahan'da vatandaşlar, belediye önünde toplanarak imar uygulamasına tepki gösterdi. Kentte bir grup, İmar Kanunu 18. maddenin uygulamasının mağduru olduğunu belirterek, konuya tepki göstermek için Ardahan Belediyesi önünde toplandı.

Grup adına açıklama yapan Candar Yılmaz, 18. maddenin çok sayıda mağduru olduğunu ileri sürerek, bununla ilgili belediyeden çözüm beklediklerini söyledi.

"MAĞDUR OLDUĞUMUZ İÇİN TOPLANDIK"

Mağduriyetlerinin giderilmesi için toplandıklarını, ancak günlerdir belediyenin kendilerini muhatap almasını beklediklerini belirten Yılmaz, "Arsamızda ve mülkümüzde işlem yapamıyoruz. Bu konuda mağduruz çünkü süreç devam ediyor. Devam eden bir süreçte ise bize izin verilmiyor. Mağdur olduğumuz için toplandık" dedi.