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Ardahan'da yangınları önlemek için ormanlara giriş yasaklandı

Ardahan'da orman yangınlarının önüne geçmek için tedbirler alan Valilik, ormanlık alanlara girişleri yasaklarken mesirelik alan ziyaretlerine kısıtlama getirdi

Ardahan'da yangınları önlemek için ormanlara giriş yasaklandı
AA

Ardahan'da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişler yasaklandı, mesire alanlarına da sınırlama getirildi.

AA'nın haberine göre; Valilikten yapılan açıklamada orman yangınlarıyla mücadele kapsamında kentte bazı kararlar alındığı bildirildi.

Piknik ve mesire yerleri dışındaki ormanlara girişlerin 15 Eylül'e kadar yasaklandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ardahan merkez Cemal Tural Tabiat Parkı, Göle, Çakırüzüm ve Köprülü mesire yeri, Çıldır, Hanak, Damal ve Posof ilçelerindeki mesire yerlerinin dışındaki ormanlık alanlara 15 Eylül'e kadar görevli personel haricinde girişler yasaklandı."

Açıklamada, mesire yerlerine ise saat 19.00'dan 08.00'e kadar girişlerin yasaklandığına yer verildi.

*Haberde DHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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