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        Haberler Gündem Güncel Ardahan haberleri: Karlar eridi, nehir taştı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Karlar eridi, nehir taştı!

        Ardahan'da ısınan havalar nedeniyle karlar erimeye başladı ve Kura Nehri'nin debisi yükseldi. Kentte bu nedenle Göle Ovası'nın bir kısmı su altında kaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 11:03 Güncelleme: 31.03.2025 - 11:03
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        Karlar eridi, nehir taştı!
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        Ardahan'ın Göle Ovası'ndan geçen Kura Nehri, karın erimesiyle taştı.

        AA'da yer alan habere göre çetin geçen kış sonrası havaların ısındığı bölgede, kar erimeye başladı, aralıklarla sağanak etkili oldu.

        Kura Nehri'nin debisinin yükselmesiyle, Göle Ovası'nın bir kısmı su altında kaldı. Ovanın Sarme Köprüsü mevkisi adeta göle döndü.

        Su birikintisinin oluştuğu noktalarda yaban kuşları yiyecek ararken görüntülendi.

        Göle ilçesine bağlı Çayırbaşı ve Tahtakıran köyü bölgesinde de taşkın meydana geldi.

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