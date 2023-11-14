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        Ardahan´da fil alarmı: Jandarma arazide fil arıyor (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 22:48 Güncelleme: 14.11.2023 - 22:50
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        Ardahan´da fil alarmı: Jandarma arazide fil arıyor (2)
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        VALİÇİÇEK'TENAÇIKLAMA

        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, çobanın çektiği fil fotoğrafının gerçek olmadığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Çiçek, "Ardahan ilimizde fil görüldüğü iddiası tamamen uydurmadır. Kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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