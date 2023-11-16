Ardahan'da soğuk hava; camlar dondu, bitkiler kırağı tuttu
ARDAHAN'dasoğukhava etkili olurken; araç camları dondu, bitkilerde kırağı oluştu.
ARDAHAN'dasoğukhava etkili olurken; araç camları dondu, bitkilerde kırağı oluştu.
Kentte soğuk hava etkili oldu. Sıcaklık sıfırın altında 5 dereceye düştü. Park halindeki araçların camları buz tuttu, bitkilerde kırağı oluştu. Vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için battaniye ile önlem aldı.
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