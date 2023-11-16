Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan'da soğuk hava; camlar dondu, bitkiler kırağı tuttu

        ARDAHAN'dasoğukhava etkili olurken; araç camları dondu, bitkilerde kırağı oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 14:28 Güncelleme: 16.11.2023 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan'da soğuk hava; camlar dondu, bitkiler kırağı tuttu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ARDAHAN'dasoğukhava etkili olurken; araç camları dondu, bitkilerde kırağı oluştu.

        Kentte soğuk hava etkili oldu. Sıcaklık sıfırın altında 5 dereceye düştü. Park halindeki araçların camları buz tuttu, bitkilerde kırağı oluştu. Vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için battaniye ile önlem aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kolilerden kimyasal madde sızdı! 12 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Kolilerden kimyasal madde sızdı! 12 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        Biden ve Jinping'in araba diyaloğu gündem oldu
        KKM'de 3 ayda 569 milyar liralık düşüş
        KKM'de 3 ayda 569 milyar liralık düşüş
        Pazar yerinde bıraktı, lahana tezgâhı oldu
        Pazar yerinde bıraktı, lahana tezgâhı oldu
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        İlkay'ın menajeri konuştu!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Kombiyi açmayanlara kötü haber!
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        Trablusgarp Savaşı'nın bilinmeyenleri günlükte ortaya çıktı
        5 aylık hamile eşini vuran koca: Canavar gibi gördüm!
        5 aylık hamile eşini vuran koca: Canavar gibi gördüm!
        8 kişi ölmüştü! "Pes" dedirten ihmaller!
        8 kişi ölmüştü! "Pes" dedirten ihmaller!
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        'Sarallar'ın gece kulübüne saldırı girişimi kamerada!
        Bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        Bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        Baba katili cinayeti anlattı!
        Baba katili cinayeti anlattı!
        Nelsson ve Ndombele'ye yeşil ışık!
        Nelsson ve Ndombele'ye yeşil ışık!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        Konut dışı satışta yeni rekor
        Konut dışı satışta yeni rekor
        Kredili satış dibe vurdu
        Kredili satış dibe vurdu
        Pasif içicilik bile kanser ediyor!
        Pasif içicilik bile kanser ediyor!

        Benzer Haberler

        Gezici kütüphane, Ardahan Kalesi'ni ziyaret edenlerle buluşuyor
        Gezici kütüphane, Ardahan Kalesi'ni ziyaret edenlerle buluşuyor
        Ardahan'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Ardahan'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Ardahan'daki Türkgözü Gümrük Kapısı'na tırlar için monitör yerleştiriliyor
        Ardahan'daki Türkgözü Gümrük Kapısı'na tırlar için monitör yerleştiriliyor
        Ardahan Valisi Çiçek'ten sınırın sıfır noktasındaki askerlere moral ziyaret...
        Ardahan Valisi Çiçek'ten sınırın sıfır noktasındaki askerlere moral ziyaret...
        Ardahan'da 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yaka...
        Ardahan'da 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yaka...
        Ardahan´da fil alarmı: Jandarma arazide fil arıyor (2)
        Ardahan´da fil alarmı: Jandarma arazide fil arıyor (2)