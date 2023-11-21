Ardahan'da kar yağdı, kaldırımlar buz tuttu, okullar tatil edildi ARDAHAN'dakar ve soğuk hava nedeniyle kaldırımlar buz tuttu, çatılarda sarkıtlar oluştu. Ardahan merkez ile Göle ve Hanak ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullar ile Çıldır ilçesindeki tüm okullar tatil edildi.

ARDAHAN'dakar ve soğuk hava nedeniyle kaldırımlar buz tuttu, çatılarda sarkıtlar oluştu. Ardahan merkez ile Göle ve Hanak ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullar ile Çıldır ilçesindeki tüm okullar tatil edildi.

Kentte dün sabah başlayan kar ve fırtına etkisini sürdürüyor. Dün gece hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye düştü. Soğuk hava nedeniyle kaldırımlar buz tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Kentin yüksek rakımlı geçitlerinde ise kar ve fırtına sebebiyle çok sayıda TIR, kamyon ve otomobil mahsur kaldı. Araç sürücülerinin yardımına AFAD ve Özel İdare ekipleri yetişti. Kara saplanan araçlar, iş makineleriyle çekildi.

Öte yandan kar ve buzlanma nedeniyle Ardahan merkez, Göle ve Hanak ilçesinde taşımalı eğitim yapılan tüm köy okulları ile Çıldır ilçesindeki tüm okulların, bugün (21 Kasım Salı) tatil edildiği bildirildi.