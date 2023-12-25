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        Ardahan'da kar ve tipi; 57 köy yolu ulaşıma kapandı

        ARDAHAN'da kar yağışı ve tipi nedeniyle 57 köy yolu, ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 16:46 Güncelleme: 25.12.2023 - 16:50
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        Ardahan'da kar ve tipi; 57 köy yolu ulaşıma kapandı
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        ARDAHAN'da kar yağışı ve tipi nedeniyle 57 köy yolu, ulaşıma kapandı.

        Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. Ardahan-Posof kara yolu Ilgar Dağı ile Ardahan-Şavşat kara yolu Sahara mevkileri, ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı 10 santimetreyi geçerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Ardahan-Posof ve Gürcistan'ı birbirine bağlayan uluslararası kara yolunda da tipi ve buzlanma nedeniyle onlarca TIR yolda kaldı. Karayolları, Belediye ve İl Özel İdare ekipleri, bölgede tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı. Öte yandan 57 köy yolu, ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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