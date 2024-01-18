Sporculardan Çıldır Gölü´nde buz dansı

İSTANBUL'dan Ardahan'a gelen artistik buz pateni sporcuları, Çıldır Gölü'nün buz tutan yüzeyinde dans gösterisi yaptı.

Ardahan Üniversitesi Araştırma Görevlisi Volkan Özkan'ın daveti üzerine İstanbul´dan gelen antrenör ve sporculardan oluşan 38 kişilik ekip, yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü´nde gösteri sundu. Sporcular, önce gölün üzerindeki karları temizleyip, kendilerine bir alan oluşturdu, ardından kıyafetlerini giyip, eksi 10 derece havada buz pateni gösterisi yaptı. Sporcuların gösterisi, yöre halkı ve bölgeye gelen turistler tarafından ilgiyle izlendi.

Artistik buz pateni antrenörü Burak Karakaş, geçen yıl 10 kişilik ekiple geldikleri göle bu yıl 38 kişi geldiklerine belirtti. Kışın yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nün doğal ve çok güzel bir piste dönüştüğünü vurgulayan Karakaş, "Bu gelişlerimizi geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Burası muhteşem bir yer. Çıldır Gölü karla kaplı dağların ortasında doğal bir buz pisti. Burada dans etmek izleyiciler kadar bizleri de büyülüyor" dedi.

Sporculardan Berivan Ekinci ise "Çıldır Gölü'ne dans etmek muhteşem bir duygu. Havanın soğukluğu umrumuzda değildi. Her taraf bembeyaz ve uçsuz bucaksız bir buz pisti. Ortam muhteşem. Gün boy yaptığımız gösteri izleyiciler kadar bizleri de çok mutlu etti" dedi.

DHA-Genel - Türkiye-Ardahan / Çıldır - Dinçer AKTEMUR

2024-01-18 17:49:36