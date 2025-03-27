Toprak tavanı çöken evde 3 kişi göçük altında kaldı

ARDAHAN'da, Nurettin Demir'e (81) ait eski yapı halindeki evin toprak tavanı çöktü. Demir ile eşi ve kızı, göçük altında kaldı. Enkazdan çıkan ve tedaviye alınan aile üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Tunçoluk köyünde Nurettin Demir'e ait eski yapı halindeki evin toprak tavanı, dün saat 03.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. O sırada evde olan Nurettin Demir ile eşi Sultan Demir (57) ve kızı Yayla Demir (30) enkaz altında kaldı. Kendi imkanlarıyla enkazdan çıkan Sultan Demir ve Yayla Demir'in ihbarıyla adrese AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kaldığı belirlenen Nurettin Demir, ekiplerin çalışması sonucu kurtarılıp devlet hastanesine götürüldü. Sağlık durumları iyi olan Demir ailesi, hastanedeki müdahalenin ardından taburcu edildi. AFAD ekipleri, çöken evde hasar tespit çalışması başlattı. Çökmeye, bölgede eriyen kar ve etkili olan yağışların neden olabileceği belirtildi.