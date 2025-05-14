Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı (2)

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, köyleri de olumsuz etkiledi. Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Sulakyurt köyüne ait büyükbaş sürüsü, merada otlarken kar yağışına yakalandı. Mera zemininin beyaza büründüğü köyde, çobanlar sürüyü köye indirdi.

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