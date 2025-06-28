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        Ardahan'da cip ile TIR çarpıştı; 2 ölü, 2 yaralı

        ARDAHAN- Çıldır karayolunda TIR ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 22:39 Güncelleme: 28.06.2025 - 22:45
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        Ardahan'da cip ile TIR çarpıştı; 2 ölü, 2 yaralı
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        ARDAHAN- Çıldır karayolunda TIR ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Ardahan- Çıldır karayolu Yıldırımtepe mevkisinde meydana geldi. Ardahan yönüne gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DY 7122 plakalı cip, karşı yönden gelen 34 CAK 54 plakalı TIR’la çarpıştı. Kazada cipte bulunan 2 kişi yaşamını yitirirken, ağır yaralanan sürücü ile TIR şoförü ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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