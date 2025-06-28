Ardahan'da cip ile TIR çarpıştı; 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Ardahan- Çıldır karayolu Yıldırımtepe mevkisinde meydana geldi. Ardahan yönüne gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DY 7122 plakalı cip, karşı yönden gelen 34 CAK 54 plakalı TIR’la çarpıştı. Kazada cipte bulunan 2 kişi yaşamını yitirirken, ağır yaralanan sürücü ile TIR şoförü ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

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